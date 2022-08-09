Zeytinli Rock Festivali’nde 70 sanatçı sahne alacak

Zeytinli Rock Festivali’nde sahne alacak sanatçılar belli oldu. 2 farklı sahnede 70 sanatçı sahne alacak.

Zeytinli Rock Festivali’nde 70 sanatçı sahne alacak

Haberler 09.08.2022 - 14:48

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, bu yıl 17-18-19-20-21 Ağustos tarihlerinde Burhaniye’de yapılacak.

5 gün boyunca on binlerce katılımcıyı ağırlayacak Zeytinli Rock Festivali’nde iki farklı sahnede aralarında Duman, Mor ve Ötesi, Athena, Sertab Erener, Manga, Cem Adrian, Selda Bağcan, Moğollar, Bulutsuzluk Özlemi, Ceza, Gökhan Türkmen’in de olduğu 70 sanatçı konser verecek.

FESTİVAL PROGRAMI VE SAHNE ALACAK SANATÇILAR

17 Ağustos Çarşamba

Siyah Sahne: Sertab Erener - Gökhan Türkmen - Eypio - Bülent Ortaçgil - Marsis - Objektif - Lara Çayan

Kırmızı Sahne: Sena Şener - Mode XL - Mavi Gri - Batuhan Kordel - Konuya Fransız - Yangın - Büşra Birinci

18 Ağustos Perşembe

Siyah Sahne: Mor ve Ötesi - Ceza - Pentagram - Aylin Aslım - Badem - Kula - Badi Gardi

Kırmızı Sahne: Emir Can İğrek - Madrigal - Hey! Douglas - Can Kazaz - Mert Demir - Seyyah - Mojave

19 Ağustos Cuma

Siyah Sahne: Manga - Selda Bağcan - Moğollar - İskender Paydaş - Gökçe - Kesmeşeker - Altı

Kırmızı Sahne: Melika Şahin - Ozbi - Hedonutopia - In Hoodies - Ezgi Aktan - Eskitilmiş Yaz - Galiz

20 Ağustos Cumartesi

Siyah Sahne: Athena - Redd - Sürpriz - Çelik - Black Tooth - Sülfür Ensemble - Volkan Başaran & Simge Gezmiş

Kırmızı Sahne: Adamlar - Motive - Yaşlı Amca - Dedublüman - Hande Mehan - Pagos - Yasin Topçu

21 Ağustos Pazar

Siyah Sahne: Duman - Cem Adrian - Bulutsuzluk Özlemi - Flört - Nekropsi - Kıvılcım Ural - Hipersona

Kırmızı Sahne: Dolu Kadehi Ters Tut - Orkesta Mendoza - Perdenin Ardındakiler - Evdeki Saat - Ceren Gündoğdu - Eskiz - Dengi Dengine

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