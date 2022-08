Zeytinli Rock Festivali’nde 70 sanatçı sahne alacak

Zeytinli Rock Festivali, bu yıl 17-18-19-20-21 Ağustos tarihlerinde Burhaniye’de yapılacak.



5 gün boyunca on binlerce katılımcıyı ağırlayacak Zeytinli Rock Festivali’nde iki farklı sahnede aralarında Duman, Mor ve Ötesi, Athena, Sertab Erener, Manga, Cem Adrian, Selda Bağcan, Moğollar, Bulutsuzluk Özlemi, Ceza, Gökhan Türkmen’in de olduğu 70 sanatçı konser verecek.



FESTİVAL PROGRAMI VE SAHNE ALACAK SANATÇILAR



17 Ağustos Çarşamba



Siyah Sahne: Sertab Erener - Gökhan Türkmen - Eypio - Bülent Ortaçgil - Marsis - Objektif - Lara Çayan



Kırmızı Sahne: Sena Şener - Mode XL - Mavi Gri - Batuhan Kordel - Konuya Fransız - Yangın - Büşra Birinci



18 Ağustos Perşembe



Siyah Sahne: Mor ve Ötesi - Ceza - Pentagram - Aylin Aslım - Badem - Kula - Badi Gardi



Kırmızı Sahne: Emir Can İğrek - Madrigal - Hey! Douglas - Can Kazaz - Mert Demir - Seyyah - Mojave



19 Ağustos Cuma



Siyah Sahne: Manga - Selda Bağcan - Moğollar - İskender Paydaş - Gökçe - Kesmeşeker - Altı



Kırmızı Sahne: Melika Şahin - Ozbi - Hedonutopia - In Hoodies - Ezgi Aktan - Eskitilmiş Yaz - Galiz



20 Ağustos Cumartesi



Siyah Sahne: Athena - Redd - Sürpriz Konser - Çelik - Black Tooth - Sülfür Ensemble - Volkan Başaran & Simge Gezmiş



Kırmızı Sahne: Adamlar - Motive - Yaşlı Amca - Dedublüman - Hande Mehan - Pagos - Yasin Topçu



21 Ağustos Pazar



Siyah Sahne: Duman - Cem Adrian - Bulutsuzluk Özlemi - Flört - Nekropsi - Kıvılcım Ural - Hipersona



Kırmızı Sahne: Dolu Kadehi Ters Tut - Orkesta Mendoza - Perdenin Ardındakiler - Evdeki Saat - Ceren Gündoğdu - Eskiz - Dengi Dengine