Zeytinli Rock Festivali’nde 70 sanatçı sahne alacak

Haberler 09.08.2022 - 14:48
Zeytinli Rock Festivali, bu yıl 17-18-19-20-21 Ağustos tarihlerinde Burhaniye’de yapılacak.
5 gün boyunca on binlerce katılımcıyı ağırlayacak Zeytinli Rock Festivali’nde iki farklı sahnede aralarında Duman, Mor ve Ötesi, Athena, Sertab Erener, Manga, Cem Adrian, Selda Bağcan, Moğollar, Bulutsuzluk Özlemi, Ceza, Gökhan Türkmen’in de olduğu 70 sanatçı konser verecek.
FESTİVAL PROGRAMI VE SAHNE ALACAK SANATÇILAR
17 Ağustos Çarşamba
Siyah Sahne: Sertab Erener - Gökhan Türkmen - Eypio - Bülent Ortaçgil - Marsis - Objektif - Lara Çayan
Kırmızı Sahne: Sena Şener - Mode XL - Mavi Gri - Batuhan Kordel - Konuya Fransız - Yangın - Büşra Birinci
18 Ağustos Perşembe
Siyah Sahne: Mor ve Ötesi - Ceza - Pentagram - Aylin Aslım - Badem - Kula - Badi Gardi
Kırmızı Sahne: Emir Can İğrek - Madrigal - Hey! Douglas - Can Kazaz - Mert Demir - Seyyah - Mojave
19 Ağustos Cuma
Siyah Sahne: Manga - Selda Bağcan - Moğollar - İskender Paydaş - Gökçe - Kesmeşeker - Altı
Kırmızı Sahne: Melika Şahin - Ozbi - Hedonutopia - In Hoodies - Ezgi Aktan - Eskitilmiş Yaz - Galiz
20 Ağustos Cumartesi
Siyah Sahne: Athena - Redd - Sürpriz Konser - Çelik - Black Tooth - Sülfür Ensemble - Volkan Başaran & Simge Gezmiş
Kırmızı Sahne: Adamlar - Motive - Yaşlı Amca - Dedublüman - Hande Mehan - Pagos - Yasin Topçu
21 Ağustos Pazar
Siyah Sahne: Duman - Cem Adrian - Bulutsuzluk Özlemi - Flört - Nekropsi - Kıvılcım Ural - Hipersona
Kırmızı Sahne: Dolu Kadehi Ters Tut - Orkesta Mendoza - Perdenin Ardındakiler - Evdeki Saat - Ceren Gündoğdu - Eskiz - Dengi Dengine