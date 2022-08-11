Zeytinli Rock Festivali'ne iptal

Balıkesir Burhaniye'de 7. kez gerçekleşecek olan Zeytinli Rock Festivali'ne Burhaniye Kaymakamlığı izin vermedi.



Organizasyon şirketinin izin talebine karışık gönderilen resmi yazıda, daha önceki festivallerde güvenlik ve asayiş sorunu olduğu belirtildi.



Açıklamada etkinlik için, "Halkta gelen yoğun şikayetler göz önüne alınarak toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir" denildi. İptal kararı sosyal medyada tepki topladı.



Festivalde aralarında Selda Bağcan, Sertab Erener, Athena, Ceza, Duman ve Mor ve Ötesi'nin de olduğu 50'den fazla sanatçı ile grup sahne alacaktı.