Zorba balesi 5 yıl sonra yeniden sahnede

Usta yazar Nikos Kazancakis'in dünyaca ünlü romanından sahneye uyarlanan Zorba , Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin libretto ve koreografisiyle Opera Sahnesinde yeniden seyirciyle buluştu. Zorba balesi, farklı kökenlere ve geçmişlere sahip karakterlerin, müzik ve dans aracılığıyla birbirlerine yakınlaştığı bir hikayeyi anlatıyor. Kültürler arası etkileşimi, anlayışı ve sevginin gücünü aktaran eser, dansın insanlığın ortak duygularını paylaşma kabiliyetindeki gücünü de vurguluyor.

DÜNYA PRÖMİYERİ 1988'DE YAPILDI

Zorba, Türkiye'de ilk kez Ankara Devlet Opera ve Balesince 2010'da sahnelenmişti. Eser, Ankara'da en son 2018-2019 sanat sezonunda seyirciye sunulmuştu.

Dünya bale repertuvarında 1988'de İtalya'nın Verona şehrindeki prömiyeriyle yer edinen eserin konusu şöyle:



"John isimli bir Amerikalı, küçük bir Yunan kasabasına gelir. Etkilendiği ve parçası olmak istediği kültürün cazibesine kapılarak, güzel bir dul olan Marina'ya aşık olan John, Marina'dan da karşılık bulur. Yabancı birine aşık olduğu için Marina'ya köylüler karşı tavır alır. İki aşığa, John'un dostu Zorba sahip çıkar. Çift, kimsesi olmayan, ancak güçlü ve özgür bir adam olan Zorba'nın sayesinde aşklarını yaşama fırsatı bulur. Zorba, John'u köylülerin elinden kurtarırken Marina, intikam peşinde koşan kalabalığın kurbanı olur."