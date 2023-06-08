10 bin kapaktan yapılan elbise Guinness'e aday

Samsun'da bir hastane, İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı hazırlıkları çerçevesinde tasarımcı Elif Kılıç'ın “Sıfır Atık Kostüm Defilesi”ni Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşların beğenisine sundu. Hemşire ve hastane çalışanları, atık ve tıbbi malzemelerden oluşan elbiseleri giyerek mankenlik yaptı. İzleyenlerden tam not alan defile, ayakta alkışlandı.
“ELBİSEYİ 700 SAATTE DİKTİK"
Defilenin ana kostümü olan 10 bin plastik su şişesi kapağından oluşan "Kapaklı Kız" elbisesi hakkında bilgi veren tasarımcı Elif Kılıç, “Moda endüstrisi, petrol endüstrisinden sonra dünyayı en çok kirleten ikinci endüstri. Maalesef geldiğimiz noktada artan tüketim hızımız nedeniyle doğaya yapmış olduğumuz baskı çok ağır. Bunu ifade etmek istedik. 10 bin kapaktan oluşan bir elbise yaptık. Devamında da türevi olan elbiseler ile defilemizi süsledik. Geri dönüşüme dikkat çekmek için Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek bir elbise yapmak istedim. 10 bin kapağı 700 saatlik işçilikle elde dikerek elbiseyi ortaya çıkarttık. Karadeniz Bölgesi'nde insanlar artık atmak yerine biriktirmeyi tercih ediyor. Bunun sonunca katma değer elde ediyoruz. Elde ettiğimiz katma değeri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz” diye konuştu.
“GİYDİĞİMİZ ELBİSELERİN ANLAMI DA AĞIRLIĞI DA ÇOK AĞIRDI”
Farkındalık oluşturan kıyafetleri sergilemekten memnun olduklarını ifade eden hastane çalışanı Berrin Bulut, “10 bin kapaktan oluşan elbisem anlam olarak da fiziki olarak da çok ağırdı. Taşımak çok zor ama gurur vericiydi. Hastanemiz adına böyle bir aktivitede bulunduğumuz için mutluyuz. Farkındalık oluşturmaya çalıştık. Ben hastanenin otelcilik hizmetleri müdürüyüm. Defiledeki herkes hastanede farklı alanlarda çalışıyor. Umarım vatandaşlar sıfır atık konusunda sesimizi duymuştur” şeklinde konuştu.