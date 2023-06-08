10 bin kapaktan yapılan elbise Guinness'e aday

Samsun'da bir hastane, İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı hazırlıkları çerçevesinde tasarımcı Elif Kılıç'ın “Sıfır Atık Kostüm Defilesi”ni Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşların beğenisine sundu. Hemşire ve hastane çalışanları, atık ve tıbbi malzemelerden oluşan elbiseleri giyerek mankenlik yaptı. İzleyenlerden tam not alan defile, ayakta alkışlandı.



“ELBİSEYİ 700 SAATTE DİKTİK"



Defilenin ana kostümü olan 10 bin plastik su şişesi kapağından oluşan "Kapaklı Kız" elbisesi hakkında bilgi veren tasarımcı Elif Kılıç, “Moda endüstrisi, petrol endüstrisinden sonra dünyayı en çok kirleten ikinci endüstri. Maalesef geldiğimiz noktada artan tüketim hızımız nedeniyle doğaya yapmış olduğumuz baskı çok ağır. Bunu ifade etmek istedik. 10 bin kapaktan oluşan bir elbise yaptık. Devamında da türevi olan elbiseler ile defilemizi süsledik. Geri dönüşüme dikkat çekmek için Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek bir elbise yapmak istedim. 10 bin kapağı 700 saatlik işçilikle elde dikerek elbiseyi ortaya çıkarttık. Karadeniz Bölgesi'nde insanlar artık atmak yerine biriktirmeyi tercih ediyor. Bunun sonunca katma değer elde ediyoruz. Elde ettiğimiz katma değeri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz” diye konuştu.

