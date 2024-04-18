Kahve telvesini değerlendirmenin 4 basit yolu

Maske ve peeling için kullanın





sebum ve yağı dengelemek konusunda katkı sağlayan Türk kahvesini bal ile karıştırarak cildinize maske olarak uygulayabilirsiniz.



Haftada bir kez uygulayabileceğiniz peeling için ise yeni içilmiş kahvenin telvesinden 1 yemek kaşığı alarak uygulamak istediğiniz alana (el, ayak, selülitli bölge) yayın. Dairesel hareketler uygulayarak telvenin peeling etkisini ortaya çıkarabilirsiniz. Masaj sonrası 5 dakika kurumasını bekleyin ve ılık suyla cildinizi telveden arındırın.



Koku giderici olarak



Kahve telvesini küçük bir kap içerisinde, buzdolabı rafına yerleştirerek kötü kokuyu önlemek için kullanabilirsiniz.



Yemek yaparken elinize sinen soğan sarımsak kokusundan da Türk kahvesi telvesi ile yapacağınız el peelingi sonrası kurtulabilirsiniz.

Tencerelerde ve kesme tahtalarındaki lekeleri gidermek için



Kahve telvesini tencerelerde ya da kesme tahtalarında kalan lekeleri ovarak temizlemek için rahatlıkla kullanabilirsiniz.



Bitkiler için gübre olarak



Saksı ya da bahçenizde bitkileriniz varsa toprağını zenginleştirmek için kahve telvesini toprakla karıştırarak kullanabilirsiniz.