Araştırmaya göre elektronik sigara doğurganlığı düşürüyor

Yeni bir araştırmaya göre, özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar doğurganlık hormonunun düşmmemesi için elektronik sigaradan uzak durmalı.



Doğurganlık beklentileri ile elektronik sigaralar arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koyan ilk araştırmada, 8 bin 340 kadından alınan kan örnekleri analiz edildi.



Elektronik sigara kullanan veya tütün içen kişilerde kadınların yumurta üretimini belirleyen anti-Müllerian hormonu (AMH) düzeylerinin daha düşük olduğu ortaya çıktı.



Çalışma, tüm yaş gruplarında AMH düzeylerinin elektronik sigara kullanan kişilerde sigara içmeyenlere göre daha düşük olduğunu buldu.



University College London'da üreme ve moleküler genetik alanında öğretim görevlisi Dr. Helen O'Neill, kadınlara hamile kalma şanslarını artırmak için bu alışkanlığı bırakmalarını tavsiye ediyor.



Küçük çocuklarda nikotin bağımlılığının arttığına dair endişeler de giderek yükseliyor.



Geçen ay İngiltere, 2009'dan sonra doğan herkes için sigara içmeyi yasaklayan bir yasa çıkardı.



Aynı zamanda çevre mevzuatı kapsamında tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını ve tedarikini yasaklamak da dahil olmak üzere elektronik sigaralara yeni kısıtlamalar getiriyor.

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