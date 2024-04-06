Uyku kalitesini artırmanın basit yolu açıklandı

GECE UYANMA ORANINI ETKİLİYOR

Araştırmada, "Fan hızı artırılarak havalandırma oranı yükseltildiğinde, ölçülen uyku kalitesinin de iyileştiği görüldü" ifadelerine yer verildi. Daha etkili havalandırma sistemlerinin gece uyanma oranını azalttığı belirtildi. Araştırmacılardan Pawel Wargocki, odalardaki havalandırma seviyesinin bilişsel kapasiteyi etkilediğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Yatak odasındaki hava kalitesi, konsantre olma, anlama ve tepki verme gibi bilişsel yeteneklerinizi etkileyebilir. İyi havalandırılmış bir yatak odasında uyumak bilişsel yetenekleriniz açısından daha faydalı"

Diğer yandan araştırmacılar, deneyi ileride daha büyük bir grupla yaparak, nem oranı ve karbondioksit yoğunluğu arasındaki ilişkiyi de yakından incelemeyi amaçladıklarını bildirdi.