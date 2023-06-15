127 saat dans ederek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Sruşti Sudhir Jagtap, 5 gün boyunca dans ederek Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırdı. Bireysel olarak en uzun süreli dans rekorunu kıran 16 yaşındaki Jagtap, 127 saat dans etti. Rekortmenin, dansın ardından bir gün boyunca uyuduğu bildirildi.
29 Mayıs'ta dans etmeye başlayan Jagtap, 3 Haziran'a kadar dans etti. Hindistan'a özgü Kathak dansını tercih eden genç kız, ülkesini dans ile temsil etme hayalini gerçekleştirmek bu dansı yaptığını söyledi. 15 ay boyunca bu dans için hazırlandığını belirten Jagtap, evdeki denemelerinde de 126 saat dans etmeyi başardığını söyledi.
Bir önceki rekor, 2018 yılında Nepal'de 126 saat ile kırılmıştı.
New record: Longest dance marathon by an individual - 127 hours set by 16-year-old student Srushti Sudhir Jagtap (India) 💃https://t.co/tzy67emDJ3— Guinness World Records (@GWR) June 14, 2023
Dans eden genç rekormenin yorulduğu anlar olduğu ama ailesinin hep yanında ona destek verdiği belirtildi. Son günde "Vücudum artık tepki vermiyordu" diyen Sruşti, 127 saatte kahve, hindistan cevizi suyu ve çikolata tüketti.
Guinness Dünya Rekorları kurallarına göre, yalnızca 5 dakika mola verilebiliyor ve bu molalar birleştirilebiliyor. Genç rekortmen, verdiği molaları uyumak ve tuvalete gitmek için kullandı.
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