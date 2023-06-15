127 saat dans ederek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Dans eden genç rekormenin yorulduğu anlar olduğu ama ailesinin hep yanında ona destek verdiği belirtildi. Son günde "Vücudum artık tepki vermiyordu" diyen Sruşti, 127 saatte kahve, hindistan cevizi suyu ve çikolata tüketti.

Guinness Dünya Rekorları kurallarına göre, yalnızca 5 dakika mola verilebiliyor ve bu molalar birleştirilebiliyor. Genç rekortmen, verdiği molaları uyumak ve tuvalete gitmek için kullandı.