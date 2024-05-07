Ruhi Çenet'in YouTube kanalı bir kez daha çalındı

9 milyona yakın abonesi olan Ruhi Çenet'in YouTube kanalı geçtiğimiz günlerde çalınmıştı. "Kanalımız hacklendi, bu sahte yayınlara inanmayın" diyen ünlü isim, kanalını geri aldığını duyurmuştu.
Kanalı ilk hacklendiğinde tüm videolarının silindiğini ve yaklaşık 300.000 abone kaybettiğini duyuran Ruhi Çenet'in kanalı bir kez daha çalındı.
Bu kez kanalın hem profil fotoğrafının değiştiği hem de isminin değiştiği görüldü.
RUHİ ÇENET KİMDİR?
Ruhi Çenet, 20 Ekim 1990'da Aydın'da doğdu. Çocukluğunu Manisa ve Bandırma'da geçirdi. Üniversite eğitimini 2007'de gittiği Hindistan'da tamamlayıp 2011 yılında tekrar Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldikten sonra, "Ruhi Çenet Videoları" adıyla 19 Eylül 2012'de açtığı kanal aracılığıyla YouTube platformu için video içerikleri üretmeye başladı. Kısa zamanda Türkiye'nin en önde gelen YouTuber'larından biri oldu.[2] Bilgilendirici, eğitici, öğretici ve belgesel türlerinde videolar çekmektedir. Bağımsız bir belgesel yapımcısıdır. Ağustos 2019 tarihinde Cansu Gizem Çenet ile evlendi. Çenet, 2022 Ocak ayı itibarıyla; İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca ve Portekizce dillerinde de yayın yapmaktadır.
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