Ruhi Çenet'in YouTube kanalı bir kez daha çalındı

9 milyona yakın abonesi olan Ruhi Çenet'in YouTube kanalı geçtiğimiz günlerde çalınmıştı. "Kanalımız hacklendi, bu sahte yayınlara inanmayın" diyen ünlü isim, kanalını geri aldığını duyurmuştu.

Kanalı ilk hacklendiğinde tüm videolarının silindiğini ve yaklaşık 300.000 abone kaybettiğini duyuran Ruhi Çenet'in kanalı bir kez daha çalındı.

Bu kez kanalın hem profil fotoğrafının değiştiği hem de isminin değiştiği görüldü.