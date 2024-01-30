Araştırma: Zengin veya yoksul olduğunuz yüzünüzden anlaşılabilir

İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada bir insanı zengin ve yoksul gösteren yüz özellikleri belirlendi.

ZENGİNLİK GÖSTERGELERİ

Araştırma sonuçlarına göre, dar yüzlü ve açık ten rengine sahip kişiler daha zengin olarak algılanıyor. Kalkık kaşlar ve birbirine daha yakın gözler de zenginlik göstergeleri arasında.

Bilimsel dergi APA Journal of Experimental Psychology'de yayınlanan çalışmada bu yüz özelliklerine sahip olan kişilerin daha sıcakkanlı ve güvenilir olduğunu düşünülüyor.



YOKSULLUK BELİRTİLERİ NEDİR?

Daha geniş ve düz yüz hatları olan kişilerin ise yoksul olarak algılandığı belirtiliyor. Soğuk bir ten rengi de yoksulluk göstergeleri arasında.

New York Post'un haberine göre, araştırmada belirtilmese de Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve Amazon CEO'su Jeff Bezos, araştırmada belirtilen yüz özelliklerine sahip. Zuckerberg'ün dar bir yüzü var, Bezos ise sıcak ve canlı bir ten rengine sahip.