Arkadaşlarınızla derin bir bağınız olduğunu gösteren işaretler

Gerçek bir arkadaş, yıllarca görüşmeseniz bile sanki hiç ayrılmamış gibi davranabildiğiniz kişidir çünkü aranızda çok güzel ve nadir bulunan bir bağ vardır. İşte sizin de arkadaşınızla bu bağa sahip olduğunu gösteren işaretler...

1. Onu olduğu gibi kabul edersiniz ve bu kabulleniş karşılıklıdır. Birbirinizi olumlu ve olumsuz her yönüyle kabul etmeniz bağınızı güçlendirir.

2. Birbirinizin ihtiyaçlarına her zaman cevap verirsiniz. Gerektiğinde ağlayacak bir omuz, gerektiğinizde mutluluğunuzu paylaşacak bir sarılma oldukça önemlidir.

3. Birbirinize bağlılığınızı artıran bir diğer unsur da güvendir. Karşıklıklı güven, sır saklamadan ve savunmaya geçmeden şeffaf bir ilişki vadeder.

4. Birbirinize her koşulda sadıksınız. Arkadaşınız haksızlığa uğradığında onu savunmaya dünden razısınız.

