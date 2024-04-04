Bağırsaklarınızın sağlıksız olduğunu gösteren 5 işaret

Hayatınız boyunca yaşam standartlarınızı iyileştirmek, daha çok para kazanmak için çaba sarf etseniz de en önemli şey sağlıktır. Çünkü sağlığınız iyi değilse bunların hiçbiri önemli değildir. Bu sebeple iyi bir bağışıklık sistemi için bağırsak sağlığınıza dikkat etmeniz gerekir. İşte bağırsaklarınızın sağlıksız olduğuna dair işaretler...
1- Huzursuz bir mide
Eğer sık sık kabızlık, ishal, gaz, şişkinlik gibi bağırsak sorunları yaşıyorsanız bağırsaklarınız problemli olabilir. Mutlaka bir doktora görünmelisiniz.
2- Şeker isteği
Çok fazla şeker yemenin bağırsaklarda birçok zararlı bakterinin artmasına neden olabilir. Eğer canınız sürekli şeker çekiyorsa bağırsaklarınızda zararlı bakterilerin oluşma ihtimali vardır. Uzun vadede bağırsaklarınıza zarar vermek istemiyorsanız rafine şekerden uzak durun.
3- Uyku bozukluğu yaşamak
Sağlıksız herhangi bir bağırsak uyku bozukluğuna neden olabilir bu da kronik yorgunluğu ve daha birçok sorunu beraberinde getirecektir.
4- Kronik yorgunluk
Kronik yorgunluk yaşıyorsanız tehlike çanları çalıyor demektir. Çünkü bağırsaklarınızdaki sağlıklı bakterilerin dengesizliği kendinizi sürekli yorgun hissetmenize neden olur.
5- Kilo değişiklikleri
Dengesiz bir bağırsak, kilonuzun azalmasına veya artmasına neden olabilir. Araştırmalar da kilo almanın veya vermenin bağırsakta zararlı bakterilerin aşırı çoğalmasına veya beslenme eksikliğine neden olabileceğini gösteriyor.
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