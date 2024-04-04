Bağırsaklarınızın sağlıksız olduğunu gösteren 5 işaret

Hayatınız boyunca yaşam standartlarınızı iyileştirmek, daha çok para kazanmak için çaba sarf etseniz de en önemli şey sağlıktır. Çünkü sağlığınız iyi değilse bunların hiçbiri önemli değildir. Bu sebeple iyi bir bağışıklık sistemi için bağırsak sağlığınıza dikkat etmeniz gerekir. İşte bağırsaklarınızın sağlıksız olduğuna dair işaretler...

1- Huzursuz bir mide

Eğer sık sık kabızlık, ishal, gaz, şişkinlik gibi bağırsak sorunları yaşıyorsanız bağırsaklarınız problemli olabilir. Mutlaka bir doktora görünmelisiniz.

2- Şeker isteği

Çok fazla şeker yemenin bağırsaklarda birçok zararlı bakterinin artmasına neden olabilir. Eğer canınız sürekli şeker çekiyorsa bağırsaklarınızda zararlı bakterilerin oluşma ihtimali vardır. Uzun vadede bağırsaklarınıza zarar vermek istemiyorsanız rafine şekerden uzak durun.