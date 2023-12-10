Balta ve sobalar yarım asırdır demirci Duran ustanın elinde şekilleniyor

Giresun'da babasından öğrendiği demircilikte, yarım asırdır çekici elinden bırakmayan Duran Bal, ilerleyen yaşına rağmen balta ve sac soba üretimine devam ediyor.

Şebinkarahisar ilçesindeki evinin alt katına kurduğu iş yerinde imalat yapan 72 yaşındaki Bal, 52 yılı geride bıraktığı meslekte çok sayıda çırak yetiştirdi.

Şebinkarahisar baltası ile ekmek ve kete yapımında kullanılan sac soba üreten Bal, üzerinde "Kazancım bilek yolu, Allah'ım sen koru" yazılı ocağın ateşini yakmayı sürdürüyor.

Duran Bal, okula giderken aynı zamanda babası Mustafa Bal'ın yanında çıraklık yaptığını söyledi.

Babasından öğrendiği mesleği bugüne kadar sürdürdüğü için mutlu olduğunu ifade eden Bal, babasına minnettar olduğunu kaydetti.

Bal, geçmişte traktör çapası ve römork da yaptığını belirterek, ilçenin göç vermesiyle tarım azaldığı için sadece balta ve sac soba yaptığını anlattı.

Babasından mesleği öğrenirken çok zorluk çektiğini dile getiren Bal, şöyle devam etti:

"Baltayı yapıyorum, satıyorum, parasını babama veriyorum; müşteri gittikten sonra 'olmamış, baltanın burnu böyle olacak, burası böyle olacak' derdi. 'Baba, sen beni neden ağlatıyorsun?' dedim. Hırsımdan ağlıyorum, 'Neden böyle söylüyorsun?' dedim. Güldü, 'Oğlum ben seni kamçılamak için, daha iyisini yapasın, sanatını geliştiresin diye böyle söylüyorum. İlk yaptığında güzel olmuş deseydim, o kalıpta kalacaktın, kendini yetiştirmeyecektin.' cevabını verdi. İyi ki de babam beni o zaman ağlatmış."