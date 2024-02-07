Beyaz yalanlar sanıldığı kadar masum olmayabilir

Kimi zaman doğruları söylememek veya gerçeği çarpıtmak için masum yalanlar söyleyebiliyoruz. Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre bu yalanlar sanıldığı kadar masum olmayabilir.

The Sun'da yayınlanan araştırmaya göre, özellikle çocuklar kendilerine yalan söylendiğini, beyaz yalan bile olsa, anlıyorsa daha çok yalan söyleme eğilimi taşıyor.