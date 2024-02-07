Beyaz yalanlar sanıldığı kadar masum olmayabilir

Kimi zaman doğruları söylememek veya gerçeği çarpıtmak için masum yalanlar söyleyebiliyoruz. Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre bu yalanlar sanıldığı kadar masum olmayabilir.
The Sun'da yayınlanan araştırmaya göre, özellikle çocuklar kendilerine yalan söylendiğini, beyaz yalan bile olsa, anlıyorsa daha çok yalan söyleme eğilimi taşıyor.
"EĞER FARK EDERLERSE..."
11-12 yaşlarındaki 564 çocuğun, doğrulukla ilişkisi ve ailesinin bu ilişkide payı incelendi. Dr. Setoh Pei Pei, "Beyaz yalanlar iyi niyetle söylenmiş olabilir ama eğer çocuklar, ebeveynlerinin kendilerine yalan söylediğini fark ederse, çocuklar da yalan söylemeye başlayabilir" ifadelerini kullandı. Daha önce yapılan araştırmalarda da ebeveynlerin yalan söylemesinin çocukları da yalan söylemeye teşvik ettiği ortaya çıkmıştı.
Journal of Experimental Child Psychology'da yayınlanan yeni bir araştırmada, çocukların ebeveynlerinin yalanlarından nasıl etkilediği konusu üzerine çalışma yapıldı. Yalanlar, "beyaz yalan" ve "aracı"(instrumental) olarak ayrıldı.
Aracı yalanlar, ebeveynlerin çocuklarını değiştirmek için söylediği yalanlar olarak nitelendirildi. Çocuk yeni bir oyuncak istediğinde ebeveynin "paramız yok" demesi gibi.
Beyaz yalanlar ise çocukların duygularını geliştirmek için söylenen yalanlar olarak ifade edildi. Çocuklarının piyano çalması "korkunç" olduğu halde onlara "harika" olduklarını söylemeleri gibi.
Araştırma kapsamında 564 çocuğa ne kadar söyledikleri ve ailelerinin kendilerine ne kadar söylediği soruldu. "Aracı" yalanların çocukları, daha fazla yalan söylemeye teşvik ettiği ortaya çıktı.
Dr. Pei Pei "Aracı yalanlar çocuklar, yaramaz olduğunda kullanılan 'Uslu durmazsan polis çağırırım' türünden yalanlardır. Ancak gerçeklik payı düşün olan bu tür yalanlar, çocukların ebeveynlerine daha çok yalan söylemesine neden oluyor" dedi.
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