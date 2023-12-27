Bilgisayarınızı temiz tutmanın 5 yolu

Havadan, ellerinizden kısaca her gün her yerden tüm kir, toz, mikrop bilgisayarınızda özellikle klavyenizde birikiyor olabilir. Peki bilgisayarınızı nasıl temizleyebilirsiniz?

Bilgisayarınızı temiz tutmanın 5 yolu

Teknolojinin gelişimiyle bilgisayarlar neredeyse bir uzvumuz haline geldi. Araştırmalara göre; insanlar ortalama bir saatte 23 kez yüzüne dokunuyor. Bu da birçok hastalığa davetiye çıkarabiliyor. Peki gün içerisinde sürekli dokunduğumuz bilgisayarların temizliği nasıl yapılmalı?

1- BİLGİSAYARI KAPATIN

İlk olarak bilgisayarınızı kapatın. Eğer usb, kablo ya da takılı bir aparat varsa sökün ve kenara koyun. Böylelikle bilgisayarınızı temizlerken oluşabilecek herhangi bir aksiliği önleyebilirsiniz.

2- MİKROFİBER BEZ İLE SİLİN

Bilgisayarınızı temizlemek için yumuşak, tüy bırakmayan ve ekranı çizmeyecek bir mikrofiber bez edinin.Strelize olan ve hafif su ile nemlendirilmiş bezi, dairesel hareketlerle kullanarak ekranı temizleyin.

Bilgisayarınızı temiz tutmanın 5 yolu - 1

3- KLAVYEYİ TEMİZLEYİN

Derinlemesine temizliğin en zor olduğu yerlerden biri olan klavyeyi, basınçlı hava kullanarak kolayca temizleyebilirsiniz.

4- BAĞLANTI NOKTALARINI TEMİZLEYİN

En az klavye kadar toz, kir barındıran bağlantı noktalarını da derinlemesine temizlemek olduça zordur. Bu noktalar için de basınçlı havadan faydalanabilirsiniz.

5- ELLERİNİZİ DÜZENLİ OLARAK YIKAYIN

Bilgisayarınızı temzi tutmak için yukarıdaki adımlarla düzenli temizlik yapmanın yanında ellerinizi düzenli yıkamak da önemlidir.

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