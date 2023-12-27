Bilgisayarınızı temiz tutmanın 5 yolu

Teknolojinin gelişimiyle bilgisayarlar neredeyse bir uzvumuz haline geldi. Araştırmalara göre; insanlar ortalama bir saatte 23 kez yüzüne dokunuyor. Bu da birçok hastalığa davetiye çıkarabiliyor. Peki gün içerisinde sürekli dokunduğumuz bilgisayarların temizliği nasıl yapılmalı?



1- BİLGİSAYARI KAPATIN



İlk olarak bilgisayarınızı kapatın. Eğer usb, kablo ya da takılı bir aparat varsa sökün ve kenara koyun. Böylelikle bilgisayarınızı temizlerken oluşabilecek herhangi bir aksiliği önleyebilirsiniz.



2- MİKROFİBER BEZ İLE SİLİN



Bilgisayarınızı temizlemek için yumuşak, tüy bırakmayan ve ekranı çizmeyecek bir mikrofiber bez edinin.Strelize olan ve hafif su ile nemlendirilmiş bezi, dairesel hareketlerle kullanarak ekranı temizleyin.



3- KLAVYEYİ TEMİZLEYİN



Derinlemesine temizliğin en zor olduğu yerlerden biri olan klavyeyi, basınçlı hava kullanarak kolayca temizleyebilirsiniz.



4- BAĞLANTI NOKTALARINI TEMİZLEYİN



En az klavye kadar toz, kir barındıran bağlantı noktalarını da derinlemesine temizlemek olduça zordur. Bu noktalar için de basınçlı havadan faydalanabilirsiniz.



5- ELLERİNİZİ DÜZENLİ OLARAK YIKAYIN



Bilgisayarınızı temzi tutmak için yukarıdaki adımlarla düzenli temizlik yapmanın yanında ellerinizi düzenli yıkamak da önemlidir.