Bir arkadaşlığı tamir etmenin 5 yolu

Zaman verin ve yeniden deneyin



Arkadaşlığınız çok değerli bu nedenle arkadaşınızı kaybetmemek için her şeyi yapmaya hazırsınız. Bir tartışma yaşadıktan sonra bazı şeyleri sindirmek için birbirinize zaman tanıyın.

Arkadaşlıklığınızın değiştiğini kabul edin



"Eskiden böyle yapardık", "Şimdi neden böyle olduk?" gibi cümleler kullanarak arkadaşınızaa sitem etmeyin. Arkadaşlıklar, zamanla şekil değiştirebilir. Artık eskisi gibi her hafta yüz yüze görüşemeyebilirsiniz. Hayatınıza yeni insanlar girmiş olabilir ve birbirinizin hayatındaki öncelik sıranız değişmiş olabilir.