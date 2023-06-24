Bir arkadaşlığı tamir etmenin 5 yolu

Eğer arkadaşınızla bir anlaşmazlık yaşadıysanız veya eski samimiyetinizi kaybettiyseniz bu adımlar size yardımcı olabilir...
İletişim kurun
İletişim her şeyin temelidir. Birbirinize karşı dürüst olun. Sorunlarınızı ve hoşlanmadığınız davranışları nazik bir şekilde ifade edin, ondan da aynısını yapmasını isteyin.
Kendine dön
Arkadaşlığınızın size mutluluk getirdiği bir anı hatırlamaya çalışın. Anılarınızı, neden arkadaşlığını kurtarmaya çalıştığınızı hatırlatan bir mekanizma olarak kullanın.
Farklı yollar deneyin
Belki siz onun kalbini kırdınız belki de o sizi yaptığı bir davranışla incitti. İletişim kurmak için alternatif yollar deneyin.
Mail atın. İşle ilgili maill'lerine bakarken sizin mail'inizi görmek hoşuna gidecektir. İşin içine biraz nostalji katmak isterseniz mektup yazıp ev adresine gönderebilirsiniz.
Zaman verin ve yeniden deneyin
Arkadaşlığınız çok değerli bu nedenle arkadaşınızı kaybetmemek için her şeyi yapmaya hazırsınız. Bir tartışma yaşadıktan sonra bazı şeyleri sindirmek için birbirinize zaman tanıyın.
Arkadaşlıklığınızın değiştiğini kabul edin
"Eskiden böyle yapardık", "Şimdi neden böyle olduk?" gibi cümleler kullanarak arkadaşınızaa sitem etmeyin. Arkadaşlıklar, zamanla şekil değiştirebilir. Artık eskisi gibi her hafta yüz yüze görüşemeyebilirsiniz. Hayatınıza yeni insanlar girmiş olabilir ve birbirinizin hayatındaki öncelik sıranız değişmiş olabilir.
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