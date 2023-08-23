Bütçenize sadık kalarak alışveriş yapma tüyoları

Alışveriş yaparken planlı olmak ve ya belirli kriterlere dikkat etmek, akıllı bir alışveriş yapmanız sağlayacaktır. Bu da bütçenizi korumanıza yardımcı olacaktır.



İNDİRİMLERİ TAKİP EDİN

Bütçenizi korumanın ilk yolu neyi ne zaman alacağınıza yönelik bir planlama yapmaktır. Örneğin marketlerin haftanın belirli günlerinde yaptığı indirimleri takip edebilirsiniz ya da kıyafet alışverişlerinizi indirim dönemlerine denk getirebilirsiniz.

