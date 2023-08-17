Canınız hiçbir şey yapmak istemediğinde modunuzu nasıl düzeltirsiniz?

Zaman zaman hayattan zevk alamadığınızı, motivasyonunuzun düşük olduğunu hissediyor olabilirsiniz. Bu durumun üstesinden gelmek için yapacağınız tek şey harekete geçmektir. Ancak bunu uygulamak her zaman çok da kolay olmaz. İşte motivasyonunuzu yükseltmek için yapabilecekleriniz...

Canınız hiçbir şey yapmak istemediğinde modunuzu nasıl düzeltirsiniz?

İçinizden bir şey gelmediği anlarda silkelenmek ve hayata yeniden tutunmak için bir hamle yapmanız gerekir. Peki canınız hiçbir şey yapmak istemediğinde modunuzu nasıl düzeltirsiniz?

1- VAZGEÇİN

Canınız bir şey yapmak istemiyor ve yeterli motivasyonu bir türlü sağlayamıyorsanız bırakın. Çünkü iyi hissetmek zorunda değilsiniz. Kendinize öylece kalmak için müsaade edin, "iyi hissetmeliyim" mottosunu bir kenara bırakın.

2- RAHATSIZLIK HİSSİNE İZİN VERİN

Hayattaki engellerin varlığını kabul edin. Onları aşmak, yenmek ya da yok saymak için uğraşmayın. Kendinize can sıkıntısı, öfke, kızgınlık hatta depresif duygular için izin verin, bu duyguları kabullenin.

Canınız hiçbir şey yapmak istemediğinde modunuzu nasıl düzeltirsiniz? - 1

3- HEDEF BELİRLEYİN

Kendi iyiliğiniz ve kendinize bir şey katmak için harekete geçin. Ardından hayata geçirmeye yönelik bir hedef belirleyin.

4- HAREKETE GEÇİN

Hedefiniz için hemen bir adım atın, çünkü başlamak ve süreci devam ettirmek önemlidir.

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