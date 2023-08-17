İçinizden bir şey gelmediği anlarda silkelenmek ve hayata yeniden tutunmak için bir hamle yapmanız gerekir. Peki canınız hiçbir şey yapmak istemediğinde modunuzu nasıl düzeltirsiniz?

1- VAZGEÇİN



Canınız bir şey yapmak istemiyor ve yeterli motivasyonu bir türlü sağlayamıyorsanız bırakın. Çünkü iyi hissetmek zorunda değilsiniz. Kendinize öylece kalmak için müsaade edin, "iyi hissetmeliyim" mottosunu bir kenara bırakın.



2- RAHATSIZLIK HİSSİNE İZİN VERİN



Hayattaki engellerin varlığını kabul edin. Onları aşmak, yenmek ya da yok saymak için uğraşmayın. Kendinize can sıkıntısı, öfke, kızgınlık hatta depresif duygular için izin verin, bu duyguları kabullenin.

