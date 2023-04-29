Çiçeklerinizin ömrünü uzatacak ipuçları

Her çiçeğin farklı ihtiyaçları vardır. Bazı çiçek türleri çok su isterken bazıları güneşten beslenmek ister. İşte evinize veya bahçenize renk katan çiçeklerin ömrünü uzatma yolları...

Doğru temizlik rutini



Özellikle vazo çiçekleri, bakımı aksatıldığında hemen solabilir. Temizlik ve dezenfeksiyon bu noktada çok önemli. Vazonuzun temizliği için su ve sirke kullanabilirsiniz. Ardından çiçekleri kesmeden önce vazonun içindeki suyu değiştirin.



Kesim tekniği

Doğru kesim teknikleri kullanmak, çiçeklerin ömrünü uzatmanın en önemli yollarından biridir. Çiçeklerin saplarını keskin bir makasla kesin ama keskin bir açıyla kesmeye gayret edin. Sapları düz kesmek yerine çapraz kesim yaparak daha iyi su almasını sağlayabilirsiniz.

Çiçeklerin saplarını mümkün olduğunca uzun kesmeye çalışın bu sayede çiçekleriniz daha fazla su alabilir ve ömrü uzayabilir.