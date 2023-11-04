Çocuk odası için 5 dekorasyon önerisi

Çocuk odaları, evin diğer odalarına göre dekorasyon konusunda en hassas davranılması gereken noktalardan biridir. Çünkü çocuğun oyun oynadığı ve ders çalıştığı bu alanlarda hem onu mutlu edecek hem de dikkatini dağıtmayacak mobilyalar kullanmak ve dizaynı ona göre yapmak önemlidir. İşte çocuk odası dekorasyonu için fikirler...
1- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖN PLANDA TUTUN
Çocuğunuzun çok çabuk büyüdüğünü ve zevklerinin hızlıca değiştiğini unutmayın. Bu nedenle hem uzun ömürlü hem de işlevsel mobilyalar seçerek sürdürülebilirliği sağlayabilirsiniz.
2- ALERJEN ÜRÜNLERDEN KAÇININ
Çocuğunuzda alerjiye sebep olabilecek ya da alerjik astımı tetikleyebilecek halı ve peluşlardan uzak durun. Toz tutacak eşyaları raflara yerleştirmekten kaçının.
3- SAKİNLEŞTİRİCİ RENK TONLARINI TERCİH EDİN
Çocuğunuzun odasında güvende hissetmesi ve zaman zaman sakinleşebileceği bir ortam olması çok önemlidir. Bu sebeple odanın duvarlarında ya da mobilyalar için bej, sarı tonları, açık yeşil, lila gibi renkler kullanabilirsiniz.
4- DUVARA GÖMME RAF YAPTIRIN
Çocuğunuzun oyuncaklarını sergileyebileceği gömme raflar yaptırarak hem şık bir görüntü elde edebilir hem de oluşacak dağınıklık için önlem alabilirsiniz.
5- RENKLERDEN FAYDALANIN
Çocuk odalarının eğlenceli olması, çocuğun hayallerini yansıtabileceği ve derslerini zevkle yapabileceği, hayal gücünü geliştireceği bir şekilde dizayn edilmesi gerekir. Bu nedenle renklerden faydalanarak modern bir görünüm elde edebilirsiniz. Ancak çok renkli mobilyalar, objeler ya da duvar kağıdı kullanacaksanız; renklerin uyumuna ve göz yorucu aksesuarlardan uzak durmaya dikkat etmelisiniz.
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