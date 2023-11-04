Çocuk odası için 5 dekorasyon önerisi

Çocuk odaları, evin diğer odalarına göre dekorasyon konusunda en hassas davranılması gereken noktalardan biridir. Çünkü çocuğun oyun oynadığı ve ders çalıştığı bu alanlarda hem onu mutlu edecek hem de dikkatini dağıtmayacak mobilyalar kullanmak ve dizaynı ona göre yapmak önemlidir. İşte çocuk odası dekorasyonu için fikirler...

1- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖN PLANDA TUTUN

Çocuğunuzun çok çabuk büyüdüğünü ve zevklerinin hızlıca değiştiğini unutmayın. Bu nedenle hem uzun ömürlü hem de işlevsel mobilyalar seçerek sürdürülebilirliği sağlayabilirsiniz.

2- ALERJEN ÜRÜNLERDEN KAÇININ

Çocuğunuzda alerjiye sebep olabilecek ya da alerjik astımı tetikleyebilecek halı ve peluşlardan uzak durun. Toz tutacak eşyaları raflara yerleştirmekten kaçının.