Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları listesinde Maraş dondurması 3. sırada

Hırvatistanlı gazeteci Matija Babic’in 2015’te kurduğu ve gastronomi uzmanlarının değerlendirmelerine dayanan listeleriyle tanınan TasteAtlas websitesi, 31 Mayıs’ta Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları listesini açıkladı. Listenin 3'üncü sırasında Maraş dondurması yer aldı. Sitede Maraş Dondurmasıyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Türk dondurmasının- adı gibi- Maraş şehrinden geldiğine inanılır ve onu diğer çeşitlerden gerçekten ayıran şey, erimeye karşı direnci ve özellikle yoğun, çiğnenebilir dokusudur. Bu nitelikler, temel süt ve şeker karışımına iki koyulaştırıcı madde eklenerek sağlanır: mastika reçinesi olarak da bilinen Arap sakızı ve eski mor orkidenin kökünden yapılan bir tür un olan salep.