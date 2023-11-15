"En uzun el yapımı peruğu" üreterek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Guinness Dünya Rekorları (GWR), Nijeryalı kadın peruk ustası Helen Williams'ı "en uzun el yapımı peruk yapma" rekorunun sahibi ilan etti. GWR'den yapılan açıklamada, Williams'ın 351,28 metreyle "dünyanın en uzun el yapımı peruğunu ürettiği" belirtildi.
Helen Williams from Lagos, Nigeria has achieved a new record for the longest handmade wig which stretches an incredible 351.28 metres (1,152 ft 5 in) 👏 pic.twitter.com/gwGdqjF8Wp— Guinness World Records (@GWR) November 14, 2023
Williams'ın 11 günde yaptığı peruk için 2 milyon naira (yaklaşık 2 bin 493 dolar) harcadığı bildirilen açıklamada, "Williams, bir bisiklet kaskına tutturulmuş peruk tülü ve siyah kumaşla altlığı oluşturduktan sonra peruğu 1000 demet saç, 12 kutu saç spreyi, 35 tüp saç tutkalı ve 6 bin 250 toka kullanarak tamamladı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Nijerya'nın Lagos şehrinde bu alanda 8 yıldır profesyonel çalışan Wiiliams'ın, haftada 50 ila 300 peruk ürettiği ve yüzlerce kişiye eğitim verdiği kaydedildi.
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