"En uzun el yapımı peruğu" üreterek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Williams'ın 11 günde yaptığı peruk için 2 milyon naira (yaklaşık 2 bin 493 dolar) harcadığı bildirilen açıklamada, "Williams, bir bisiklet kaskına tutturulmuş peruk tülü ve siyah kumaşla altlığı oluşturduktan sonra peruğu 1000 demet saç, 12 kutu saç spreyi, 35 tüp saç tutkalı ve 6 bin 250 toka kullanarak tamamladı." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, Nijerya'nın Lagos şehrinde bu alanda 8 yıldır profesyonel çalışan Wiiliams'ın, haftada 50 ila 300 peruk ürettiği ve yüzlerce kişiye eğitim verdiği kaydedildi.