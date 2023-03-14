Erken bunamadan korunmak için Akdeniz diyeti şart!

Yeni bir araştırmaya göre, Akdeniz diyeti diye bilinen sebze ağırlıklı beslenme tarzı, genetik risk taşıyan kişilerde bile bunama olasılığını yaklaşık dörtte bir azaltıyor.



Akdeniz diyeti; sebzeler, kabuklu yemişler, kepekli tahıllar ve balık açısından zengin bir beslenme biçimi. Deniz ürünleri, meyve, sebze, kuruyemiş ve zeytinyağı Akdeniz diyetinde büyük yer kaplıyor.



Bilim insanları daha önce de Akdeniz diyetinin yaşlılarda zihinsel sağlığın korunmasına yardımcı olduğunu gösteren araştırmalar yürütmüştü.

Hakemli bilimsel dergi BMC Medicine'de yayımlanan yeni çalışma ise önceden elde edilen bulguları bir adım ileri taşıdı.



60 binden fazla yaşlı yetişkinin sağlık verilerini inceleyen araştırmacılar, bu kişileri 9 yıl boyunca takip etti.



Katılımcılar belirli aralıklarla anketler doldurdu, sözlü görüşmelere katıldı ve belirli tahlillerden geçti.

