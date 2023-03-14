Erken bunamadan korunmak için Akdeniz diyeti şart!

Yeni bir araştırmaya göre, Akdeniz diyeti diye bilinen sebze ağırlıklı beslenme tarzı, genetik risk taşıyan kişilerde bile bunama olasılığını yaklaşık dörtte bir azaltıyor.
Akdeniz diyeti; sebzeler, kabuklu yemişler, kepekli tahıllar ve balık açısından zengin bir beslenme biçimi. Deniz ürünleri, meyve, sebze, kuruyemiş ve zeytinyağı Akdeniz diyetinde büyük yer kaplıyor.
Bilim insanları daha önce de Akdeniz diyetinin yaşlılarda zihinsel sağlığın korunmasına yardımcı olduğunu gösteren araştırmalar yürütmüştü.
Hakemli bilimsel dergi BMC Medicine'de yayımlanan yeni çalışma ise önceden elde edilen bulguları bir adım ileri taşıdı.
60 binden fazla yaşlı yetişkinin sağlık verilerini inceleyen araştırmacılar, bu kişileri 9 yıl boyunca takip etti.
Katılımcılar belirli aralıklarla anketler doldurdu, sözlü görüşmelere katıldı ve belirli tahlillerden geçti.
DAHA AZ KIRMIZI VE İŞLENMİŞ ET
Independent Türkçe'nin haberine göre, beslenme tarzları Akdeniz diyetinden en uzak olanlar arasında her bin kişiden yaklaşık 17'sinin bu 9 yıl içinde bunama teşhisi aldığı görüldü.
Yemek seçimleri Akdeniz diyetine en çok benzeyenler arasında ise her 1000 kişiden sadece 12'sinde bunama tespit edildi.
Araştırma süresi boyunca toplamda 60 bin 298 katılımcıdan 882'sinde bunama semptomlarının ortaya çıktığı belirtildi.
Birleşik Krallık'taki Newcastle Üniversitesi'nde beslenme ve yaşlanma uzmanı Oliver Shannon, şöyle konuştu:
"Bu çalışmanın ana mesajı, daha yüksek genetik riske sahip bireylerdeki bunama olasılığının bile Akdeniz diyetiyle azaltılabileceği."
Araştırma ekibinde de yer alan Shannon'a göre, Akdeniz diyetine yakın kişiler, genelde daha az kırmızı veya işlenmiş et tüketiyor.
Bu kişiler ayrıca tatlılar, hamur işleri, şekerli veya tatlandırılmış içeceklerden de uzak duruyor.
Uzmanlara göre bunama riskini azaltmanın diğer önemli yolları şu şekilde:
. Yeterli uyku almak.
. Kan basıncını kontrol etmek.
. Sağlıklı kolesterol ve kan şekeri seviyelerine sahip olmak.