Evcil hayvanların müziğe verdiği tepkiler araştırıldı: Köpekler rock müzik seviyor

Evcil hayvanlarınızın en az sizin kadar müzik dinlemeyi sevdiğini biliyor muydunuz? Yapılan bir ankette, hangi evcil hayvanların ne tür müzikten hoşlandığı ortaya çıktı.

Evcil hayvanların müziğe verdiği tepkiler araştırıldı: Köpekler rock müzik seviyor

Evcil hayvanların yarısından fazlasının hip-hop müziği sevdiğini bilmek size şaşırtıcı gelebilir. Ancak İngiltere'de yapılan bir araştırma, evcil hayvanların müzik tercihlerinin düşündüğümüzden daha çeşitli olduğunu ortaya koydu. Dailymail'in haberine göre, iki bin evcil hayvan sahibiyle yapılan ankette, köpeklerin üçte birinden fazlasının rock müzik için havladığı ortaya çıktı. 

Evcil hayvanların müziğe verdiği tepkiler araştırıldı: Köpekler rock müzik seviyor - 1

Kedilerin yüzde 30’u ise klasik melodileri seviyor. Hamsterların ise yüzde 40’ından fazlası hip-hop ve rap ritimlerinden hoşlanıyor.

Hayvanların sevdiği müziğe tepki olarak dans ettiği, aşağı yukarı zıpladığı ve heyecanlandığı belirtildi.

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