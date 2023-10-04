Evinizin hava kalitesini artırmak için öneriler

Yaşam alanınızdaki hava kalitesi sağlığınız açısından oldukça önemlidir. Her gün soluduğunuz havanın kalitesini artırmak için bunlara başvurabilirsiniz.

Evinizin hava kalitesini artırmak için öneriler

Yaşantımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz ev ortamında hava kalitesini artırmak için yapabileceğiniz birçok şey bulunuyor. İşte uygulayabileceğiniz bazı adımlar...

- Ev içindeki hava dolaşımını artırın. Kapı ve pencerelerinizi gün içinde birkaç kez açmaya özen gösterin yada klimanızı çalıştırın.

- Evinizi bitkilerle donatmak istiyorsanız kapalı mekana uygun bitki ve çiçekleri seçin. 

- Çevre dostu temizlik malzemelerine yönelin. Ev kokularında zararlı birçok kimyasal bulunur. Doğal içerikli ürünleri tercih etmeye çalışın.

Evinizin hava kalitesini artırmak için öneriler - 1

- Tütün ürünlerini kapalı mekanda içmek sağlık için oldukça zararlıdır. Bu tür ürünler hava kalitesini ciddi anlamda olumsuz etkiler.

- Alerjiniz var ise evinizi hava kalitesi konusunda daha dikkatli olmalısınız. Alerjinizi tetikleyen her şeyi kaldırın.

- Evinizi düzenli aralıklarla temizleyin. Ev düzenli temizlenmediğinde tozlar ve kirler birikme yapar ve hava kalitesi olumsuz etkilenir.

- Zemini temiz tutmaya özen gösterin. Yerde biriken tozlar ve kirler, hareket ettiğinizde havaya kalkar. 

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