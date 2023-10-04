Evinizin hava kalitesini artırmak için öneriler

Yaşantımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz ev ortamında hava kalitesini artırmak için yapabileceğiniz birçok şey bulunuyor. İşte uygulayabileceğiniz bazı adımlar...



- Ev içindeki hava dolaşımını artırın. Kapı ve pencerelerinizi gün içinde birkaç kez açmaya özen gösterin yada klimanızı çalıştırın.



- Evinizi bitkilerle donatmak istiyorsanız kapalı mekana uygun bitki ve çiçekleri seçin.



- Çevre dostu temizlik malzemelerine yönelin. Ev kokularında zararlı birçok kimyasal bulunur. Doğal içerikli ürünleri tercih etmeye çalışın.



- Tütün ürünlerini kapalı mekanda içmek sağlık için oldukça zararlıdır. Bu tür ürünler hava kalitesini ciddi anlamda olumsuz etkiler. - Alerjiniz var ise evinizi hava kalitesi konusunda daha dikkatli olmalısınız. Alerjinizi tetikleyen her şeyi kaldırın.

- Evinizi düzenli aralıklarla temizleyin. Ev düzenli temizlenmediğinde tozlar ve kirler birikme yapar ve hava kalitesi olumsuz etkilenir.

- Zemini temiz tutmaya özen gösterin. Yerde biriken tozlar ve kirler, hareket ettiğinizde havaya kalkar.