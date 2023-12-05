GaultMillau 2024 Rehberi Ödülleri: Doğuş Grubu 9 kategoride 20 ödül aldı

Gecede Doğuş Yeme İçme Turizm ve Perakende Grubu listede adından sıklıkla söz ettirdi. Bünyesindeki 19 marka ve 1 şef ödüle layık görüldü. Yılın En İyi Resort Oteli Yiyecek ve içecek başarı ödülünün sahibi D-Maris Bay oldu. Ödülü Doğuş Yeme İçme Turizm ve Perakende Grubu Deneyim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Binnaz Uludağ Yiş aldı.



Yiş, "Türkiye gastronomisi açısından çok güzel ve kıymetli bir gün bugün. Daha önce Michelin ve şimdi Gault&Millau ile beraber global arenada akreditasyon için kıymetli gelişmeler. Bizde yeme içme ve turizm grubu olarka çok kıymet veriyoruz. Doğuş grubu olarak gurur duyuyoruz, her bir ödüle layık görülen markamızla." değerlendirmesinde bulundu.



Da Mario, Roka İstanbul, Zuma ve Gina Kanyon Uluslararası Mutfak Ödüllerinin sahibi oldu. En iyi konukseverlik ödülü Argos in Cappadocia, 2 Şapka Ödülü MaçaKızı ve Nahita'ya verildi. Modern Mutfak alanındaysa, Günaydın Kebap & Steakhouse Etiler, Masa, Parle, 29 ve Vogue Restaurant ödüle layık görüldü.



Deniz ürünleri kategorisinde, Lacivert ve Sait Bodrum, Geleneksel yemekler'de Borsa Restaurant, Liman İstanbul, Biz İstanbul, Bar kategorisinde Frankie ödül aldı.



29 29 Restoran Şefi Fırat Yakut, "Böyle bir organizasyonun ülkemizde yapılması bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Bunlar hem mesleki olarak bizleri daha heyecanlandırıyor. Daha motive ediyor bir tarafta. Bizde böyle bir organizasyonda yer aldığımız için çok mutluyuz." dedi.

Roka Roka'dan şef Suna Hakyemez ise, Yükselen Şef kategorisinde ödül kazanan isim oldu. Hakyemez, "Gault &Millau'yu Türkiye'ye getirerek iyi bir iş çıkardı. Burada görebiliyoruz. Roka ekibi olarak ben ve Dafne çok mutluyuz ve heyecanlıyız." açıklamasında bulundu.



Geceye katılım yoğun oldu.