Harvard araştırmasına göre çocukların özgüvenini yok eden bir numaralı hata

Gazeteci ve yazar Jennifer Breheny araştırmaları doğrultusunda çocukların özgüven problemi yaşamasına neden olan, ebeveynlerin yaptığı en önemli hatayı açıkladı.



Ödüllü gazeteci, 2020'de Harvard Eğitim Enstitüsü'ndeki bir araştırmacının yardımıyla türünün ilk örneği diye nitelenen bir ebeveynlik anketi gerçekleştirmişti.

Çocukların ve ebeveynlerin hissettikleri baskıyı ve baskının kökenini araştıran Breheny, "Never Enough: When Achievement Pressure Becomes Toxic and What We Can Do About It" (Asla Yeterli Değil: Başarı Baskısı Ne zaman Zehirli Hale Gelir ve Bu Konuda Ne Yapabiliriz?) adlı bir kitap da yayımlamıştı.



Independent'in haberine göre gazeteci, son olarak CNBC'de yazdığı bir yazıda çocukların özgüvenini ve özsaygısını zedeleyen ebeveynlik tarzını ele aldı.



Ona göre çocuk yetiştirirken yapılan en büyük yanlışlardan biri "eleştirel ebeveynlik".



Yazar, ebeveynlerin takındığı fazla eleştirel tutumun çocuklarda "sahte benliklerin" oluşmasına sebebiyet verebileceğini ifade ediyor.