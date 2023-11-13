Hayat kurtaran 7 akıllı alışveriş tüyosu

- Mağazadayken bir kıyafeti denemeye üşenebilirsiniz veya sitede gördüğünüz çantayı indirimde gördünüz diye hemen almak isteyebilirsiniz. Almadan önce her şeyi deneyin.

- Bir şeyi almadan önce kendinize düşünme süresi tanıyın. O eteği çok beğendiniz ama alıp almama konusunda karar veremediyseniz en az yarım saat düşünün.

- Amaçsız bir şekilde alışveriş yapanlardan olmayın. Sadece vakit öldürmek için zamanınızı alışverişte harcamak yerine, zamanın değerini bilin.