Hayat kurtaran 7 akıllı alışveriş tüyosu

Alışverişi bitirdikten sonra pişmanlık duymak yerine mutlu hissetmek istiyorsanız, akıllı alışveriş ipuçlarına kulak verin. İşte yapmanız gerekenler...
- Ne kadar para harcayabileceğinizi alışverişe çıkmadan önce belirleyin ve koyduğunuz limiti aşmayın.
- İhtiyaç listesi hazırlayın. Gerçekten ihtiyacınız olan ürünleri sıralayın ve "indirimler" bölümünün aklınızı çelmesine izin vermeyin.
- Bir şeyi almadan önce kendinize şu soruyu sorun: "Bu bana gerçekten yakışır mı yoksa sosyal medyada birinde gördüğüm için mi almak istiyorum?"
- Aynı ürün birkaç yerde satılıyor olabilir. Bir başka yerde istediğiniz ürün indirime girmiş olabilir. Fırsatları değenlendirin
- Mağazadayken bir kıyafeti denemeye üşenebilirsiniz veya sitede gördüğünüz çantayı indirimde gördünüz diye hemen almak isteyebilirsiniz. Almadan önce her şeyi deneyin.
- Bir şeyi almadan önce kendinize düşünme süresi tanıyın. O eteği çok beğendiniz ama alıp almama konusunda karar veremediyseniz en az yarım saat düşünün.
- Amaçsız bir şekilde alışveriş yapanlardan olmayın. Sadece vakit öldürmek için zamanınızı alışverişte harcamak yerine, zamanın değerini bilin.
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