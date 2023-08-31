Hayatı anlamak için kendinize sormanız gereken sorular

Yaşadığımız dünya acıyla tatlının, iyilikle kötülüğün, sevgiyle nefretin denge için bulunduğu bir yer. Ancak bu bizim kontrol edebildiğimiz bir denge değildir. İşte yaşamınızı anlamlandırmak için sorabileceğimiz sorular...



-Hayatımın amacı ne?

-Yaşama bakış açımı nasıl değiştirebilirim?

-Ölümsüz olma şansınız olsaydı bunu tercih eder miydiniz?

-Bir kişinin hayatı boyunca vereceği en önemli karar nedir?

-Zorluklar olmsaydı hayat nasıl olurdu?

-İnsana yaşama sevinci veren deneyimler nelerdir?

-Hayatımız üzerinde %100 kontrol sahibi olabilir miyiz?

-Yaşamak ya da var olmak farklı kavramlar mı?

-İnsan ne zaman masumiyetini yitirir?

-Yaşadığınız ancak görmezden geldiğiniz üzüc gerçekler var mı?

- Yalan söylemeden hayatta kalmak mümkün mü?

-Mutlu olmak hak mı yoksa ayrıcalık mı?

-İsmimiz hayatımızı etkiler mi?

İnsan varoluşla ilgili kaygılarını hafifletmesi ve hayatın amacını bulmak için sorduğu bu soruları kendince cevaplaması hiç de kolay değildir. Ancak bu noktada her şeyi bilemeyeceğinizi ve bu sorular sayesinde merak duygunuzun canlı kaldığını unutmayın. Böylelikle cevaplara takılı kalmadan hayattailerleyebilirsiniz.