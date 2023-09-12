Her gün kendinize sormanız gereken 4 soru

Hayatınızın anlamını arıyor, nasıl daha mutlu olabileceğinizi düşünüyorsanız kendinize soracağınız birkaç soru ve en önemlisi vereceğiniz dürüst yanıtlarla yaşamınıza farklı açılardan bakabilirsiniz. İşte kendinize sormanız gereken 4 soru...

1- İÇERİSİNDE OLDUĞUM DURUMU DEĞİŞTİREBİLİR MİYİM?

Eğer sıkıntılı günler geçiriyor ve bu durumdan bir an önce kurtulmak istiyorsanız kendinize "Şu an içinde bulunduğum durumu değiştirebilir miyim?" sorusunu sormalısınız. Eğer yanıtınız "Evet" ise bunu yapmak için elinizden ne geliyorsa yapın. Ancak güçlü hissetmiyor ve baş edemeyeceğinizi düşünüyorsanız bu durumu kabullenin ve sizi yıpratmasına izin vermeyin.

2- HAYATIMDAKİ İNSANLARI GERÇEKTEN SEVİYOR MUYUM?

Hayatımızdaki insanlar, mutluluğumuz açısından önemli rol oynar. Onlar bugün nasıl hissettiğiniz konusunda büyük bir belirteçtir. Bu sebeple her gün "Hayatımdaki insanları gerçekten seviyor muyum?" diye sorun. Sevdiklerinize bunu hissettirin.

