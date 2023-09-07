"Hiçbir şeyi beceremiyorum" düşüncesiyle başa çıkmanın yolları

2- OLUMSUZ DÜŞÜNCELERDEN KURTULUN, BAŞARILARINIZI LİSTEYİN



Düzenli olarak başarısız olduğunuzu düşünmeyi bırakın. Çünkü bu sizi giderek yıpratacaktır. Böyle durumlarda içinizdeki sese meydan okuyun.



Kendinizi motive etmek için başardığınız iyi şeylerin listesini yapın.



3- GEREKİYORSA MOLA VERİN



Molaya ihtiyaç duymanız bir başarısızlık değildir. Her insan zaman zaman nefes almaya ihtiyaç duyar. Hiçbir şeyi doğru yapamadığınızda durun bir molaya ihtiyacınız olup olmadığını düşünün.

4- HERKESİN HATA YAPABİLECEĞİNİ KENDİNİZE HATIRLATIN

Hiç kimsenin mükemmel olmadığını hatırlayın. Kendinizi değiştirmeye çalışsanız, geliştirseniz de hatalar yapacaksınız. Bunun son derece normal olduğunu aklınızdan çıkarmayın.