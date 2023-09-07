"Hiçbir şeyi beceremiyorum" düşüncesiyle başa çıkmanın yolları

Yetersiz olduğunuzu ya da herhangi bir şeyde başarısız olduğunuzu düşünmenizin altında gün içindeki stres, aşırı yoğunluk ve düşük özgüven yatar. İşte korkularınızdan kurtulmak ve başarılı olabileceğinize inanmak için yapabilecekleriniz...
1- SINIRLARI İNANÇLARINIZI SORGULAYIN
Çocukluğunuzda ebeveynleriniz ya da öğretmeniniz size defalarca "Hiçbir şeyi doğru yapamıyorsun" demiş olabilir. Eğer hayatınız boyunca da bu gibi şeyler duyarsanız bunlara inanmaya başlarsınız. İşte böyle durumlarda bu fikrin doğru olup olmadığını sorgulayın.
2- OLUMSUZ DÜŞÜNCELERDEN KURTULUN, BAŞARILARINIZI LİSTEYİN
Düzenli olarak başarısız olduğunuzu düşünmeyi bırakın. Çünkü bu sizi giderek yıpratacaktır. Böyle durumlarda içinizdeki sese meydan okuyun.
Kendinizi motive etmek için başardığınız iyi şeylerin listesini yapın.
3- GEREKİYORSA MOLA VERİN
Molaya ihtiyaç duymanız bir başarısızlık değildir. Her insan zaman zaman nefes almaya ihtiyaç duyar. Hiçbir şeyi doğru yapamadığınızda durun bir molaya ihtiyacınız olup olmadığını düşünün.
4- HERKESİN HATA YAPABİLECEĞİNİ KENDİNİZE HATIRLATIN
Hiç kimsenin mükemmel olmadığını hatırlayın. Kendinizi değiştirmeye çalışsanız, geliştirseniz de hatalar yapacaksınız. Bunun son derece normal olduğunu aklınızdan çıkarmayın.
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