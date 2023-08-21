Histamin intoleransı nedir?

HİSTAMİN YÜKSELİĞİNDE NELER TÜKETİLMEMELİ?



Histamin yüksekliğine neden olan ve histamin içeren besinler; Alkol, yoğurt ve süt ürünleri, kurutulmuş meyveler, avokado, patlıcan, ıspanak, balık ve kabuklu deniz ürünleri, işlenmiş veya tütsülenmiş etler, ketçap ve sirke...



Histamin yüksekliği yaşayan kişilerin tüketmesi gereken yiyecek ve içecekler ise şöyledir:



-Taze et

-Kinoa ve pirinç gibi glütensiz tahıllar

-Hindistan cevizi sütü ve badem sütü

-Patlıcan ve ıspanak dışındaki taze sebzeler

-Zeytin ve zeytinyağı