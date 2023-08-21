Histamin intoleransı nedir?

İnsan vücudu için yapı taşlarından biri olan bağışıklık sisteminin barındırdığı kimyasallardan biri olan histamin, birçok bedensel işlevi düzenler ve vücudu korur.
Histaminin, bedeni çevreden gelen potansiyel tehditlerden; alerjenler, toksinlerden korur. Bağışıklık sistemimize yabancı bir madde girdiği anda kanda bulunan histamin seviyeleri yükselir ve zararlı mikroorganizma ile savaşır.
Bazen de kandaki histamin oranı yükselir. Bedenimiz ürettiği histamini yeterince hızlı atamadığında histamin intoleransı meydana gelir.
Bazı alerjiler, bağırsakta florasının dengesizleşmesi, çölyak hastalığı, bazı ilaçların kullanımı, genetik yatkınlık, yüksek histaminli beslenme kanda histamin yüksekliğine sebep olabilir.
Histamin testi ya da kan testi ile teşhis edilebilen histamin intoleransı için özel bir tedavi yoktur. Histamin yüksekliği yaşayan kişiler, düşük histaminli besinler içeren diyet programı uygulayarak bu sorunun önüne geçebilir.
HİSTAMİN İNTOLERANSI BELİRTİLERİ
Vücuttaki histaminin fazla birikmesi sonucu oluşan histamin, genellikle alerjik reaksiyonlarla karşımıza çıkar. Histamin intoleransının (histamin alerjisi) belirtileri şunlardır:
-Burun tıkanıklığı ve burun akıntısı
-Hapşırma
-Gözlerde kaşınma ve sulanması
-İshal
-Kusma
-Mide bulantısı
-Baş ağrısı veya migren
-Yorgunluk
-Kurdeşen
-Sindirim problemleri
-Şişkinlik
-Tükenmişlik
-Düzensiz adet döngüsü
-Cilt kızarıklığı
HİSTAMİN YÜKSELİĞİNDE NELER TÜKETİLMEMELİ?
Histamin yüksekliğine neden olan ve histamin içeren besinler; Alkol, yoğurt ve süt ürünleri, kurutulmuş meyveler, avokado, patlıcan, ıspanak, balık ve kabuklu deniz ürünleri, işlenmiş veya tütsülenmiş etler, ketçap ve sirke...
Histamin yüksekliği yaşayan kişilerin tüketmesi gereken yiyecek ve içecekler ise şöyledir:
-Taze et
-Kinoa ve pirinç gibi glütensiz tahıllar
-Hindistan cevizi sütü ve badem sütü
-Patlıcan ve ıspanak dışındaki taze sebzeler
-Zeytin ve zeytinyağı
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