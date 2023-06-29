Küçük evleri kullanışlı hale getirme tüyoları

Pratik çözümlerle evinizi hem kullanışlı hem de sevimli bir yaşam alanı haline getirebilirsiniz.
Duvarları doldurun
Evinizde mutlaka doldurulmayı bekleyen boş duvarlar vardır. Farklı tasarımdaki raflarla duvarlarınızı süsleyebilirsiniz. Göz yormaması açısından bir odadaki tüm duvarları doldurmayın.
Kullanılmayan alanları değerlendirin
Odalardaki ve holdeki köşeleri üçgen raflar ve dolaplar ile daha fonksiyonel hale getirebilirsiniz.
Kapı üstlerini kullanın
Evinizin zemini küçükse, kapı üstlerine raf eklemek harika bir fikir olabilir. Kapı üstlerine raf veya dolap monte ederek alan kazanabilirsiniz.
Işıklandırma
Aydınlatma bir evin dekorasyonunda büyük bir rol oynar. Aynı mekanda farklı aydınlatmalar kullanarak alanları ayırabilirsiniz. İyi aydınlatılmış bir ev, olduğundan daha geniş görünecektir. Güneş ışığından maksimum derecede yararlanmak için ince perdeler tercih edin.
Cam tercih edin
Ev dekorasyonunda cam ürünler tercih etmeye çalışın. Masa, sehpa ve dolaplarınızda cam ürünler kullanarak bölünmüşlük hissinden kurtulabilirsiniz.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yaşam
- Dekorasyon
- N-Life
- N-Life Lifestyle