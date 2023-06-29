Küçük evleri kullanışlı hale getirme tüyoları

Pratik çözümlerle evinizi hem kullanışlı hem de sevimli bir yaşam alanı haline getirebilirsiniz.

Duvarları doldurun

Evinizde mutlaka doldurulmayı bekleyen boş duvarlar vardır. Farklı tasarımdaki raflarla duvarlarınızı süsleyebilirsiniz. Göz yormaması açısından bir odadaki tüm duvarları doldurmayın.

Kullanılmayan alanları değerlendirin

Odalardaki ve holdeki köşeleri üçgen raflar ve dolaplar ile daha fonksiyonel hale getirebilirsiniz.



Kapı üstlerini kullanın

Evinizin zemini küçükse, kapı üstlerine raf eklemek harika bir fikir olabilir. Kapı üstlerine raf veya dolap monte ederek alan kazanabilirsiniz.

