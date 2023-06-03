Mutfak araç gereçleri seçerken nelere dikkat etmeli?

Hayatımızı oldukça kolaylaştıran mutfak gereçlerinin çeşitlerinin günden güne artması kafa karışıklığına sebep olmaktadır. İşte mutfak araç gereçleri seçerken ihtiyacınız olacak püf noktaları...

BIÇAK

Bıçak seçimi yaparken doğrayacağınız ürüne göre hareket etmelisiniz. Meyve ve sebzeler için seramik bıçakları tercih ederken, et için işlevsel, sağlam, keskin bir ürün seçmelisiniz.

KESME TAHTASI

Zamanla çizilen kesme tahtaları kullandıkça bakteri üretebilir, bu sebeple plastik kesme tahtalarını çabuk çizildiği için tercih etmemelisiniz. Onun yerine bambu ya da ahşap kesme tahtası seçebilirsiniz.

Öte yandan et ve sebze ürün grupları aynı tahtada kesilmemelidir.