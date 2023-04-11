Ordu fındıklı burma tatlısı coğrafi işaretle tescillendi

Ordu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden fındıklı burma tatlısı, coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

Ordu fındıklı burma tatlısı coğrafi işaretle tescillendi

'ya özgü ürünlerin marka değerinin ve tanınırlığının artırılması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

" fındıklı burma tatlısı", Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın girişimleriyle, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca mahreç işaretli ürün olarak tescillendi.

Tatlının coğrafi işaret almasının ardından, Büyükşehir Belediyesi'nin girişimiyle il genelinde coğrafi işaret tescili yapılan ürün sayısı 15'e yükseldi.

Ordu fındıklı burma tatlısı coğrafi işaretle tescillendi - 1

Daha önce Kabataş helvası, Ordu Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı (dürme) turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Gürgentepe çoban fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi, Ordu taflan turşusu, Ordu sakarca mıhlaması, Ordu melocan kavurması, Ordu galdirik kavurması, Mesudiye kuru ekmeği (Mesudiye goliti) ve Ordu pidesi (Ordu yağlısı) tescillenmişti.

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