Ordu fındıklı burma tatlısı coğrafi işaretle tescillendi

Ordu'ya özgü ürünlerin marka değerinin ve tanınırlığının artırılması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.



"Ordu fındıklı burma tatlısı", Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın girişimleriyle, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca mahreç işaretli ürün olarak tescillendi.

Tatlının coğrafi işaret almasının ardından, Büyükşehir Belediyesi'nin girişimiyle il genelinde coğrafi işaret tescili yapılan ürün sayısı 15'e yükseldi.

