Osmaniye'de cam sanatı ustası, açtığı kursta mesleğin inceliklerini anlatıyor

Cam sanatını 15 yıldır sürdüren Selda Udul, mesleğini tanıtma ve öğretme hedefiyle Kadirli Gençlik Merkezi'nde kurs açtı.

Haftanın 5 günü açık olan ücretsiz kursa katılanlar, cam çubukları ateşte eritip, tespih, süs eşyası, takı ile anahtarlık ve nazar boncuğu gibi objeler yapıyor.

Selda Udul, cam sanatının gelecek nesillere aktarılmasını amaçladığını söyledi.

Vatandaşların kursa ilgisinden memnun olduğunu belirten Udul, "İnsanın ruhunu dinlendiren bu sanatı, gittiğim her yerde sevdirmeyi istiyorum. Katılımcılar hem becerilerini geliştiriyor hem de meslek öğreniyor" dedi.