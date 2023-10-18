Pepper X dünyanın en acı biberi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

“Pepper X” adlı acı biber, Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na girdi. Biberin tohumlarının satışa çıkmayacağı ancak acı sos olarak satılacağı belirtildi.



BİR ÖNCEKİ REKOR DA ONA AİT



Güney Carolina’da yaşayan PuckerButt Pepper Company'nin kurucusu ve biber uzmanı Ed Currie, "anında acı" yayan bir acı biber üzerinde uzun süredir çalışıyordu. Currie'nin yetiştirdiği “Carolina Reaper, en acı biber türü olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti. Bu biber, Scoville ölçeğine göre 1 milyon 641 bin oranında acılık değerine ulaşmıştı.

"Pepper X"in acılık değeri ise 2 milyon 690 bin birimi buluyor. Biberlerin acılığını ölçen Scoville ölçeği, 1912 yılında Wilbur Scoville tarafından bulundu.