Pepper X dünyanın en acı biberi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

“Pepper X” adlı acı biber, Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na girdi. Biberin tohumlarının satışa çıkmayacağı ancak acı sos olarak satılacağı belirtildi.
BİR ÖNCEKİ REKOR DA ONA AİT
Güney Carolina’da yaşayan PuckerButt Pepper Company'nin kurucusu ve biber uzmanı Ed Currie, "anında acı" yayan bir acı biber üzerinde uzun süredir çalışıyordu. Currie'nin yetiştirdiği “Carolina Reaper, en acı biber türü olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti. Bu biber, Scoville ölçeğine göre 1 milyon 641 bin oranında acılık değerine ulaşmıştı.
"Pepper X"in acılık değeri ise 2 milyon 690 bin birimi buluyor. Biberlerin acılığını ölçen Scoville ölçeği, 1912 yılında Wilbur Scoville tarafından bulundu.
Ünlülerin acı soslu kanat yediği Hot Ones pogramına konuk olan Ed Currie başarısını kutladı. Currie, "Tam bir takım çalışmasıydı. Özel bir şey yaptığımızın farkındaydık. Yalnızca aileme ve yakın dostlarımıza ne yaptığımızı anlatmıştım" dedi.
"ÜÇ BUÇUK SAATTİR ACIYI HİSSEDİYORUM"
Currie biberi tadan beş kişiden biri. Çiftçi "Üç buçuk saattir acıyı hissediyorum. Sonra kasılmalar başladı. Kramplar çok korkunçtu. Mermer bir zemine yattım. Yaklaşık bir saat yağmurun altında durdum, acı içindeydim" ifadelerini kullandı.
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