Safra kesesi diyeti nasıl olur?

Karaciğerin altında bulunan, küçük bir organ olan safra kesesi, karaciğer tarafından üretilen safra sıvısını depolar ve yiyeceklerin sindirilmesine yardımcı olur.



Sindirim sistemi için oldukça önemli olan bu organı, bazı yiyecekler desteklerken bazıları da iltihaplanma ya da safra taşı gibi sorunları arttırabilir.



BU YİYECEKLERİN TÜKETİMİNE DİKKAT EDİN

Bu sebeple safra kesesi için sağlıklı bir diyet yapmak önemlidir. İşte sağlıklı bir safra kesesi için tüketimine dikkat edeceğiniz gıdalar...



Sebze yağları

Fıstık yağı

Rafine beyaz yiyecekler (makarna, ekmek gibi)

Yağ oranı yüksek gıdalar

İşlenmiş gıdalar



İşlenmiş ve aşırı yağlı yiyeceklerin haricinde safra keseniz için alkol ve tütün ürünleri konusuna da dikkat etmeniz gerekir.

