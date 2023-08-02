Safra kesesi diyeti nasıl olur?

Karaciğerin altında bulunan, küçük bir organ olan safra kesesi, karaciğer tarafından üretilen safra sıvısını depolar ve yiyeceklerin sindirilmesine yardımcı olur.
Sindirim sistemi için oldukça önemli olan bu organı, bazı yiyecekler desteklerken bazıları da iltihaplanma ya da safra taşı gibi sorunları arttırabilir.
BU YİYECEKLERİN TÜKETİMİNE DİKKAT EDİN
Bu sebeple safra kesesi için sağlıklı bir diyet yapmak önemlidir. İşte sağlıklı bir safra kesesi için tüketimine dikkat edeceğiniz gıdalar...
Sebze yağları
Fıstık yağı
Rafine beyaz yiyecekler (makarna, ekmek gibi)
Yağ oranı yüksek gıdalar
İşlenmiş gıdalar
İşlenmiş ve aşırı yağlı yiyeceklerin haricinde safra keseniz için alkol ve tütün ürünleri konusuna da dikkat etmeniz gerekir.
SAFRA KESESİ SAĞLIĞI İÇİN TÜKETEBİLECEĞİNİZ GIDALAR
Öte yandan sağlıklı bir safra kesesi için beslenme programınıza ekleyebileceğiniz besinler de vardır. İşte o gıdalar...
Dolmalık biber
Turunçgiller
Koyu yapraklı yeşil sebzeler
Balık ve kabuklu deniz ürünleri
Süt
Domates
Fasulyeler
Mercimek
Soya peyniri
Fındık
Az yağlı süt
Meyve ve sebze ağırlıklı beslenmek ve lifli gıdaları öğünlerinize dahil etmek safra kesenizi korumanıza yardımcı olacaktır.
SAFRA KESESİ TAŞI BELİRTİLERİ
Safra kesesi olması gerektiği gibi çalışmadığında; taşlar safra kanalını tıkar ve enfeksiyona yol açar. Safra kesesi hastalığının belirtileri ise bulantı, kusma, omzun altında ağrı, uykusuzluk, geğirme, hazımsızlık ve karın sağ üst bölgesinde ağrıdır.
Bu belirtileri yaşıyorsanız, genel cerrahi uzmanından hastalık ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi almalısınız.
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