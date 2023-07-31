Sinirlendiğinizde asla sarf etmemeniz gereken cümle

Zaman zaman sinirlendiğimiz anlarda kontrolü sağlamak çok da kolay değildir. Ancak ilişkilerin sürdürülebilmesi için öfkeyi sağlıklı biçimde dışa vurmak gerekiyor. Peki bunu nasıl yapmalıyız? İşte sinirlendiğinizde asla sarf etmemeniz gereken cümle...

Sinirlendiğinizde asla sarf etmemeniz gereken cümle

Hayatımız boyunca karşımıza çıkan insanlarla türlü anlaşmazlıklar yaşayabiliriz. Bu durum sizi öfkelendirse de iletişim kurarken dikkatli olmaya özen göstermek gerekir.

Independent'ın haberine göre; ABD'li yaşam koçu Stef Ziev de bireylerin öfke anında belirli bir cümle kalıbını asla kullanmaması gerektiğine inanıyor.

BU CÜMLE KALIBINA DİKKAT

Öfkeli bir anınızda dostunuza, çalışma arkadaşlarınıza veya sevgilinize, "Bana (…) hissettiriyorsun" demekten kaçınmak gerektiğini savunan Ziev, bu cümle kalıbının durumu kişiselleştirebileceğini ve çatışmayı istenmeyen biçimde daha da büyütebileceğini belirtti.

Sinirlendiğinizde asla sarf etmemeniz gereken cümle - 1

Röportajında bir örnek veren ABD'li yaşam koçu, yaşanan durum sonrası "Beni üzüyorsun" demek yerine; "Böyle yapman benim için zor oluyor ve kendimi değersiz hissediyorum" denilmesini öneriyor.

Sinirlendiğinizde asla sarf etmemeniz gereken cümle - 2

Fakat kişiler öfkeliyken cümleleri dikkatle seçmek bu kadar kolay olmuyor. Ziev'e göre; sorunu çözemeyek durumdayken üstüne gitmemek ve sakin hissedene dek sohbetten uzaklaşmak gerekiyor.

Yaşam koçu ayrıca, öfkeyi sağlıklı biçimde ifade etmek için şu ipuçlarını sıralıyor:

1.Konuşmanın amacını belirleyin.
2.Meseleyi kişiselleştirmeyin.
3.Sorunun çözümüne katkıda bulunun.
4.Tartışmayı ilerletmeye istekli olun.
5.Karşınızdakinin taleplerini dinleyin.
6. Olumlu geri bildirimde bulunun.

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