Sinirlendiğinizde asla sarf etmemeniz gereken cümle

Hayatımız boyunca karşımıza çıkan insanlarla türlü anlaşmazlıklar yaşayabiliriz. Bu durum sizi öfkelendirse de iletişim kurarken dikkatli olmaya özen göstermek gerekir.
Independent'ın haberine göre; ABD'li yaşam koçu Stef Ziev de bireylerin öfke anında belirli bir cümle kalıbını asla kullanmaması gerektiğine inanıyor.
BU CÜMLE KALIBINA DİKKAT
Öfkeli bir anınızda dostunuza, çalışma arkadaşlarınıza veya sevgilinize, "Bana (…) hissettiriyorsun" demekten kaçınmak gerektiğini savunan Ziev, bu cümle kalıbının durumu kişiselleştirebileceğini ve çatışmayı istenmeyen biçimde daha da büyütebileceğini belirtti.
Röportajında bir örnek veren ABD'li yaşam koçu, yaşanan durum sonrası "Beni üzüyorsun" demek yerine; "Böyle yapman benim için zor oluyor ve kendimi değersiz hissediyorum" denilmesini öneriyor.
Fakat kişiler öfkeliyken cümleleri dikkatle seçmek bu kadar kolay olmuyor. Ziev'e göre; sorunu çözemeyek durumdayken üstüne gitmemek ve sakin hissedene dek sohbetten uzaklaşmak gerekiyor.
Yaşam koçu ayrıca, öfkeyi sağlıklı biçimde ifade etmek için şu ipuçlarını sıralıyor:
1.Konuşmanın amacını belirleyin.
2.Meseleyi kişiselleştirmeyin.
3.Sorunun çözümüne katkıda bulunun.
4.Tartışmayı ilerletmeye istekli olun.
5.Karşınızdakinin taleplerini dinleyin.
6. Olumlu geri bildirimde bulunun.
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