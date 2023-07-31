Sinirlendiğinizde asla sarf etmemeniz gereken cümle

Hayatımız boyunca karşımıza çıkan insanlarla türlü anlaşmazlıklar yaşayabiliriz. Bu durum sizi öfkelendirse de iletişim kurarken dikkatli olmaya özen göstermek gerekir.

Independent'ın haberine göre; ABD'li yaşam koçu Stef Ziev de bireylerin öfke anında belirli bir cümle kalıbını asla kullanmaması gerektiğine inanıyor.

BU CÜMLE KALIBINA DİKKAT

Öfkeli bir anınızda dostunuza, çalışma arkadaşlarınıza veya sevgilinize, "Bana (…) hissettiriyorsun" demekten kaçınmak gerektiğini savunan Ziev, bu cümle kalıbının durumu kişiselleştirebileceğini ve çatışmayı istenmeyen biçimde daha da büyütebileceğini belirtti.