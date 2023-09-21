Su içmeniz kolaylaşacak: 3 aromatik su önerisi

Eğer gün içerisinde su içerken zorlanıyorsanız ve az su içtiğiniz için birçok problem yaşıyorsanız aromatik sularla kendinize yardımcı olabilirsiniz.



1- SALATALIKLI SU



Limon,salatalık, nane, fesleğen ya da maydanoz kulanarak kendinize bir detoks suyu hazırlayabilirsiniz.



Bir adet limonu ince ince dilimleyin, yarım demet taze nane ya da maydanozu temizleyip dallarıyla kullanın. Ardından 2 orta boy salatalığı da dilmleyin. Tüm malzemeleri bir şişe ya da sürahiye koyup üzerine 2 litre su ekleyin. Aromalar suya geçtikten sonra aynı gün içinde tüketebilirsiniz.



2- TARÇIN VE KARANFİLLİ SU



İki adet çubuk tarçın ve 3-5 tane karanfil tohumunu 2 litre suya ekleyerek kendinize harika bir detoks suyu hazırlayabilirsiniz. Arzuya göre bu karışıma elma dilimleri de ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız suyu gün içerisinde tüketin.

3- ZENCEFİLLİ SU



Kabuğu soyulmuş ananasın yarısını yarım ay şeklinde dilimleyin. Bir baş parmağı büyüklüğündeki taze zencefili de kabuğunu soyduktan sonra ince ince dilimleyin. Tüm malzemeleri bir kaba aldıktan sonra 2 litre su ekleyin. Aromalar suya geçince gün içerisinde tüketin. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun