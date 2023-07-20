Yaz aylarının vazgeçilmezi: Ev yapımı dondurma tarifi

Aslında dört mevsim tüksetsek de yaz geldiğinde 7'den 70'e herkes dondurma yiyeceği için seviniyor. Peki hazır ya da ambalajlı dondurmalar tüketmek yerine evde dondurma yapmak kulağa nefis gelmiyor mu? İşte evde yapabileceğiniz pratik tarifler:

1 PAKET SALEP İLE 1 KİLOGRAM DONDURMA

Meyvelerle ya da soslarla süsleyebileceğiniz kolay bir tarif...



Malzemeler:



1 kilogram çiğ süt (ya da günlük süt)

1 su bardağı toz şeker

1 paket salep (17 gram)



Çiğ süt kullanacaklar için sütü tencereye alın. 15 dakika kadar kaynatın. Kaynatın ve sonrasında soğumaya bırakın. Sütün içine şeker ve salebi ekleyerek mikserle çırpın. Ocağa sütü alın ve kısık ateşte mikserle karıştırmaya devam edin. Kaynamaya başlayıp kıvam alınca ocaktan alın.



Oda sıcaklığına gelene kadar ara ara mikserle karıştırarak soğutun. Soğuyan karışımı donduracağınız kaba alın ve dondurucuya atın. Saat başı dondurucudan çıkarıp mikserden geçirin. Bu işlemi 3-4 kez tekrar edin. Son kez karıştırdıktan sonra dolaba atın ve tekrar soğutun. Ardından çıkarıp dondurma kaşığıyla şekil vererek servis edin.