Yaz aylarının vazgeçilmezi: Ev yapımı dondurma tarifi

Aslında dört mevsim tüksetsek de yaz geldiğinde 7'den 70'e herkes dondurma yiyeceği için seviniyor. Peki hazır ya da ambalajlı dondurmalar tüketmek yerine evde dondurma yapmak kulağa nefis gelmiyor mu? İşte evde yapabileceğiniz pratik tarifler:
1 PAKET SALEP İLE 1 KİLOGRAM DONDURMA
Meyvelerle ya da soslarla süsleyebileceğiniz kolay bir tarif...
Malzemeler:
1 kilogram çiğ süt (ya da günlük süt)
1 su bardağı toz şeker
1 paket salep (17 gram)
Çiğ süt kullanacaklar için sütü tencereye alın. 15 dakika kadar kaynatın. Kaynatın ve sonrasında soğumaya bırakın. Sütün içine şeker ve salebi ekleyerek mikserle çırpın. Ocağa sütü alın ve kısık ateşte mikserle karıştırmaya devam edin. Kaynamaya başlayıp kıvam alınca ocaktan alın.
Oda sıcaklığına gelene kadar ara ara mikserle karıştırarak soğutun. Soğuyan karışımı donduracağınız kaba alın ve dondurucuya atın. Saat başı dondurucudan çıkarıp mikserden geçirin. Bu işlemi 3-4 kez tekrar edin. Son kez karıştırdıktan sonra dolaba atın ve tekrar soğutun. Ardından çıkarıp dondurma kaşığıyla şekil vererek servis edin.
3 MALZEMELİ PRATİK DONDURMA
Basit ve hızlı bir dondurma keyfi mi istiyorsunuz? İşte aradığınız tarif:
Malzemeler:
400ml süt
2 bardak krem şanti
1 su bardağı toz şeker
Yapılışı:
Öncelikle toz şekeri ve sütü bir tencereye alarak şeker eriyene kadar kısık ateşte pişirelim. Daha sonra soğutalım. İçerisine krem şantiyi ekleyerek mikser yardımı ile iyice çırpalım. Daha sonra 6 saat kadar buzlukta donduralım.
2 MALZEMELİ KOLAY MUZLU DONDURMA
Hem serinleyip hem evdeki muzları değerlendirebileceğiniz bir tarif...
Malzemeler:
4 adet olgun muz
1yemek kaşığı bal
Yapılışı:
Olgun muzların kabuklarını soyun. Kabuğunu soyduğunuz muzları orta büyüklükte dilimleyin. En az 4 saat dondurucuya atın. Donan muzları çıkarın. Oda sıcaklığında birkaç dakika bekletin.
Ardından blender kullanarak muzları ezin. Belirli aralıklarla kenarda kalan muzları spatula yardımıyla içeriye alın.Muzlar, kremamsı bir kıvam alacaktır. Bu kıvamı aldığında içerisine son olarak balı ilave edin ve iyice karıştırın.
Dilerseniz bu şekilde hemen tüketilebilirsiniz. Ya da bir kaba aktarın üzerini streçleyip dondurucaya kaldırın.
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