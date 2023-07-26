Yeme suçluluğu nedir? Nasıl başa çıkılır?

Günümüzde çoğu insan beslenme alışkanlığı ya da tükettiği yiyeceklerden dolayı suçluluk duyuyor. Peki neden bazı yiyecekleri yedikten sonra suçlu hissediyoruz? Bu duyguyla nasıl başa çıkabiliriz?

Yeme suçluluğu nedir? Nasıl başa çıkılır?

Yeme suçluluğu, genellikle çok fazla yemek yemek veya sağlıksız yiyeceklerin aşırı tüketilmesi sonucu ortaya çıkan psikolojik bir durumdur.

Yeme suçluluğu nedir? Nasıl başa çıkılır? - 1

Günümüzde yeme suçluluğunun dört temel sebebi ise şöyledir:

Toplumsal normlar

Toplumdaki yaygın gıda normları, (örneğin: tatlılar sağlıksızdır) belirli yiyecekler konusunda kendinizi suçlu hissetmenize neden olabilir.

Dış görünüş kaygısı

Güzellik kalıplarına uymadığınızı düşünmek ya da dış görünüşünüzü beğenmemek beslenme konusundaki endişelerinizi tetikler.

Özgüven eksikliği

Kendini kendini sürekli eleştirme, olumsuz içsel konuşmalar kişilerde beslenme alışkanlığı ile ilgili suçluluk yaratabiliyor.

Kontrol kaygısı

Yediklerinizle ilgili kontrolcü olmak, kalori hesabı yapmak suçluluk duymanıza sebep olabilir.

Yeme suçluluğu nedir? Nasıl başa çıkılır? - 2

YEME SUÇLULUĞU NASIL YÖNETİLİR?

Yeme suçluluğu ile başa çıkmak için kişilerin beslenme alışkanlıklarında uygulayabilecekleri çeşitli yöntemler bulunur. İşte daha sağlıklı ve mutlu beslenebilmek için yapabilecekleriniz...

Bilinçli beslenme

Yeme suçluluğunu azaltmak için yasaklayıcı diyetlerden uzak tutun ve tüm yiyecekleri kabul eden diyet programlarını uygulamaya özen gösterin.

İhtiyaçlarınızı tanıyın

Kendi vücut sinyallerinizi dinlemeyi öğrenin ve gerçekten ne istediğinizi ve ne kadarını yemek istediğinizi anlamaya çalışın. Duygusal açlığı fiziksel açlıktan ayırt etmeye özen gösterin.

Yeme suçluluğu nedir? Nasıl başa çıkılır? - 3

Olumlu içsel konuşma

Kendinizle ilgili olumsuz düşüncelerinizi olumlu bir içsel konuşmaya dönüştürün. sebebiyle kendinizi suçlamak yerine çözüm odaklı bakış açıları geliştirmeye özen gösterin.

Hareket edin

Yeme suçluluğuyla başa çıkmak için fiziksel aktivite de gerekir. Bedeninizi sevme, kabul etme yolculuğuna çıkın ve düzenli olarak hareket edin.

Destek alın

Yeme suçluluğuyla başa çıkmak zaman zaman zorlayıcı olabilir. Bu durumda, profesyonel bir beslenme uzmanından veya bir terapistten destek almayı düşünebilirsiniz.

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