Yeme suçluluğu nedir? Nasıl başa çıkılır?

Yeme suçluluğu, genellikle çok fazla yemek yemek veya sağlıksız yiyeceklerin aşırı tüketilmesi sonucu ortaya çıkan psikolojik bir durumdur.
Günümüzde yeme suçluluğunun dört temel sebebi ise şöyledir:
Toplumsal normlar
Toplumdaki yaygın gıda normları, (örneğin: tatlılar sağlıksızdır) belirli yiyecekler konusunda kendinizi suçlu hissetmenize neden olabilir.
Dış görünüş kaygısı
Güzellik kalıplarına uymadığınızı düşünmek ya da dış görünüşünüzü beğenmemek beslenme konusundaki endişelerinizi tetikler.
Özgüven eksikliği
Kendini kendini sürekli eleştirme, olumsuz içsel konuşmalar kişilerde beslenme alışkanlığı ile ilgili suçluluk yaratabiliyor.
Kontrol kaygısı
Yediklerinizle ilgili kontrolcü olmak, kalori hesabı yapmak suçluluk duymanıza sebep olabilir.
YEME SUÇLULUĞU NASIL YÖNETİLİR?
Yeme suçluluğu ile başa çıkmak için kişilerin beslenme alışkanlıklarında uygulayabilecekleri çeşitli yöntemler bulunur. İşte daha sağlıklı ve mutlu beslenebilmek için yapabilecekleriniz...
Bilinçli beslenme
Yeme suçluluğunu azaltmak için yasaklayıcı diyetlerden uzak tutun ve tüm yiyecekleri kabul eden diyet programlarını uygulamaya özen gösterin.
İhtiyaçlarınızı tanıyın
Kendi vücut sinyallerinizi dinlemeyi öğrenin ve gerçekten ne istediğinizi ve ne kadarını yemek istediğinizi anlamaya çalışın. Duygusal açlığı fiziksel açlıktan ayırt etmeye özen gösterin.
Olumlu içsel konuşma
Kendinizle ilgili olumsuz düşüncelerinizi olumlu bir içsel konuşmaya dönüştürün. Beslenme sebebiyle kendinizi suçlamak yerine çözüm odaklı bakış açıları geliştirmeye özen gösterin.
Hareket edin
Yeme suçluluğuyla başa çıkmak için fiziksel aktivite de gerekir. Bedeninizi sevme, kabul etme yolculuğuna çıkın ve düzenli olarak hareket edin.
Destek alın
Yeme suçluluğuyla başa çıkmak zaman zaman zorlayıcı olabilir. Bu durumda, profesyonel bir beslenme uzmanından veya bir terapistten destek almayı düşünebilirsiniz.
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