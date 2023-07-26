Yeme suçluluğu nedir? Nasıl başa çıkılır?

YEME SUÇLULUĞU NASIL YÖNETİLİR?



Yeme suçluluğu ile başa çıkmak için kişilerin beslenme alışkanlıklarında uygulayabilecekleri çeşitli yöntemler bulunur. İşte daha sağlıklı ve mutlu beslenebilmek için yapabilecekleriniz...



Bilinçli beslenme



Yeme suçluluğunu azaltmak için yasaklayıcı diyetlerden uzak tutun ve tüm yiyecekleri kabul eden diyet programlarını uygulamaya özen gösterin.



İhtiyaçlarınızı tanıyın



Kendi vücut sinyallerinizi dinlemeyi öğrenin ve gerçekten ne istediğinizi ve ne kadarını yemek istediğinizi anlamaya çalışın. Duygusal açlığı fiziksel açlıktan ayırt etmeye özen gösterin.



Olumlu içsel konuşma



Kendinizle ilgili olumsuz düşüncelerinizi olumlu bir içsel konuşmaya dönüştürün. Beslenme sebebiyle kendinizi suçlamak yerine çözüm odaklı bakış açıları geliştirmeye özen gösterin.



Hareket edin



Yeme suçluluğuyla başa çıkmak için fiziksel aktivite de gerekir. Bedeninizi sevme, kabul etme yolculuğuna çıkın ve düzenli olarak hareket edin.



Destek alın



Yeme suçluluğuyla başa çıkmak zaman zaman zorlayıcı olabilir. Bu durumda, profesyonel bir beslenme uzmanından veya bir terapistten destek almayı düşünebilirsiniz.