Yeni bir alışkanlık kazanmak için izlemeniz gereken 5 adım

3. Eğlenceli faktörünü unutmayın

Alışkanlıklar zamanla rutin haline geldiği için sıkıcı olabilir. Düzenli olarak yapmak istediğiniz davranışları eğlenceli hale getirmeye çalışın. Spor salonuna tek değil, bir arkadaşınızla gidin mesela.

4. Esnek olun

Bir alışkanlığı kazanmak için kararlı ve düzenli olmakta fayda var. Ancak her gün yürüyüş yapmak için tüm planlarınızı iptal etmeyin. Araştırmalar, bilinenin aksine, esnekliğin önemine vurguda bulunuyor. Katı bir program sizi bu alışkanlıktan soğutabilir.

5. Sosyal destek şart

Alışkanlıklar oldukça bulaşıcı olabilir. Sosyal destek yalnızca arkadaşlarınızın sizi desteklemesi anlamına gelmiyor. Fit görünmek için her gün koşmak istiyorsanız, bu alışkanlığı kazanmış olanlarla bir araya gelin. Daha çok motive olacaksınız.