Yeni bir alışkanlık kazanmak için izlemeniz gereken 5 adım

Hayatınıza iyi geleceğini düşündüğünüz bir alışkanlığı kazanmak için bu adımları takip edin...
1. Hedef koyun
Bu alışkanlığı neden kazanmak istediğinizi düşünün. Amacınızı belirlerseniz belirsizlikten kurtulursunuz. "Düzenli olarak egzersiz yapacağım" demek yerine "Her gün 15 dakika egzersiz yapacağım" demeye çalışın.
2. Detaylı bir planlama yapın
Hedefinizi belirledikten sonra planlamaya geçin. "Haftada beş gün kitap okuyacağım" yerine "Her gün kahvaltıdan sonra bir saat kitap okuyacağım" gibi detaylı planlamalar yapın. Detaylar, alışkanlığınızı her gün yinelemenize yardımcı olacaktır.
3. Eğlenceli faktörünü unutmayın
Alışkanlıklar zamanla rutin haline geldiği için sıkıcı olabilir. Düzenli olarak yapmak istediğiniz davranışları eğlenceli hale getirmeye çalışın. Spor salonuna tek değil, bir arkadaşınızla gidin mesela.
4. Esnek olun
Bir alışkanlığı kazanmak için kararlı ve düzenli olmakta fayda var. Ancak her gün yürüyüş yapmak için tüm planlarınızı iptal etmeyin. Araştırmalar, bilinenin aksine, esnekliğin önemine vurguda bulunuyor. Katı bir program sizi bu alışkanlıktan soğutabilir.
5. Sosyal destek şart
Alışkanlıklar oldukça bulaşıcı olabilir. Sosyal destek yalnızca arkadaşlarınızın sizi desteklemesi anlamına gelmiyor. Fit görünmek için her gün koşmak istiyorsanız, bu alışkanlığı kazanmış olanlarla bir araya gelin. Daha çok motive olacaksınız.
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