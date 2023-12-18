Yöre kültürünü evinde sergiliyor

Geçmişte kullanılan araç ve gereçleri evinin kapısında sergileyen Kemal Yakıcı “Eskiden dedelerimizin, ninelerimizin ne kullandıklarını gençler görsün diye böyle bir şey yaptım. Dedelerimiz odunu bunlarla biçerdi, eski evleri yapmak için bu malzemeleri kullanırlardı. Hepsi eski. Eskilerimizin kullandığı her şeyi kapımda sergiliyorum. Herkes de elindeki eski ürünleri bana verebilirler. Bende isimlerini yazarak, onlara ait olduğunu belirtecek şekilde sergilerim” dedi.

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