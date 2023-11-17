Zayıf olan en iyi kabul ediliyor: Diyet Kültürü nedir?

Hayatımızın her yerinde ortaya çıkan diyet kültürü, zaman içinde iç sesimiz haline gelebilir. Peki diyet kültüründen nasıl kurtulabilirsiniz?



Diyet konuşmayı bırakın



Sürekli diyetten, sağlıklı yaşamaktan bahseden kişilerden yani diyet kültürünü empoze eden herkesten uzak durun.



Beslenme düzeni için bedeninize kulak verin



Nasıl beslenmeniz gerektiğini, hangi besinlerin size iyi geldiğini, ne zaman yemek yemeniz gerektiğini size sadece bedeniniz söyleyebilir. Bu sebeple "diyet yaparken bu saatte yemek yenir" ya da "diyet yaparken bu yiyeceklerden uzak durun" gibi kalıplardan uzaklaşın. Bedeninizin istek ve ihtiyaçlarına kulak verin.

Hareketi ihmal etmeyin



Spor yapmayı sevmiyor olabilirsiniz. Ancak hareketsiz bir yaşam size sadece kilo aldırmaz, birçok sağlık sorunuyla karşılaşmanıza sebep olabilir. Bu nedenle bedeninizin ihtiyaç duyduğu, rahat hissettiğiniz bir spor aktivitesini hayatınıza dahil edin.



Düşüncelerinizi değiştirin



Diyet kültüründen kurtulmaya çalışırken sizi bu konuda etkileyen insanlardan, sosyal medya hesaplarından uzak durun. Yediğiniz yiyecekleri kalorilerine ya da sağlıklı sağlıksız şeklinde kategorize etmekten vazgeçin. Özetle diyet kültürü düşüncelerinden uzaklaşmaya çalışın.



Öte yandan diyet kültüründen çıkmaya çalıştığınız bu süreç, sandığınız kadar olmayabilir. Bu zaman diliminde alışkanlıklarınızı değiştirmeye çalıştığınızın farkına varın. Başarısız olacağınız durumlari göğüslemeyi ve pes etmemeyi bilin. Kendinize anlayışlı davranın.