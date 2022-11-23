 Afra Saraçoğlu-Mert Yazıcıoğlu çiftinden eğlenceli evlilik teklifi paylaşımı - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Afra Saraçoğlu-Mert Yazıcıoğlu çiftinden eğlenceli evlilik teklifi paylaşımı

Uzun süredir meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan 'Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı kare ile adından söz ettirdi. Genç oyuncuların evlilik teklifi paylaşımlarını tiye alması takipçilerini güldürdü.

Afra Saraçoğlu-Mert Yazıcıoğlu çiftinden eğlenceli evlilik teklifi paylaşımı

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Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Yalı Çapkını'nın Seyran Korhan, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Uzun yıllardır kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile gözlerden uzak aşk yaşayan Saraçoğlu, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu, sevgilisi Yazıcıoğlu'nun paylaşımını kendi Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınladı.

'HAYIR' DEDİ

Mert Yazıcıoğlu'nun paylaşımında Afra Saraçoğlu'nun elinin boş olması ve oyuncunun "She said no" ('hayır' dedi) yazması takipçilerini güldürdü.

Afra Saraçoğlu-Mert Yazıcıoğlu çiftinden eğlenceli evlilik teklifi paylaşımı - 1

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