Afra Saraçoğlu-Mert Yazıcıoğlu çiftinden eğlenceli evlilik teklifi paylaşımı

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Yalı Çapkını'nın Seyran Korhan'ı Afra Saraçoğlu, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.



Uzun yıllardır kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile gözlerden uzak aşk yaşayan Saraçoğlu, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.



Ünlü oyuncu, sevgilisi Yazıcıoğlu'nun paylaşımını kendi Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınladı.



'HAYIR' DEDİ

Mert Yazıcıoğlu'nun paylaşımında Afra Saraçoğlu'nun elinin boş olması ve oyuncunun "She said no" ('hayır' dedi) yazması takipçilerini güldürdü.