Ahu Yağtu'dan Cem Yılmaz'a icra

Oyuncu Ahu Yağtu, eski eşi Cem Yılmaz'ın oğlu için ödemesi gereken 10 bin dolarlık (Yaklaşık 180 bin TL) nafakayı ödemediğini gerekçe göstererek icraya başvurdu.

Ahu Yağtu'dan Cem Yılmaz'a icra

Haberler 03.08.2022 - 13:46

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Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal için eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin liraya düşürmesinin ardından, Yağtu'dan yeni hamle geldi.

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; Kararın kesinleşmediğini belirten Yağtu nafakanın kanunen 10 bin dolar olarak yatırılması gerektiğini ifade ederek eksik kalan kısmın ödenmesini talep etti.

Yılmaz da icraya konu olan nafakayı mahkeme kararına göre yatırdığını belirterek hakkında başlatılan icra işleminin kaldırılmasını talep etti.

2012 yılında evlenen ikili 20 ay sonra ayrılmıştı.
2012 yılında evlenen ikili 20 ay sonra ayrılmıştı.

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