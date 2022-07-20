Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri karakteri Dublin'de

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın bir hayranı sosyal medyada "Güney Dublin civarında size denk geldim" notuyla Yılmaz'ı etiketlediği bir fotoğrafı paylaştı. Yılmaz ise o fotoğrafı "Çok iyi" diyerek yayınladı.

Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri karakteri Dublin'de

Haberler 20.07.2022 - 13:32

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Son olarak Erşan Kuneri dizisiyle gündeme gelen yeni paylaşımıyla güldürdü.

Erşan Kuneri'ye benzeyen birinin fotoğrafını çeken İrlanda'da bulunan Yılmaz'ın bir hayranı "Hocam Güney Dublin civarında size denk geldim" notuyla ünlü komedyeni etiketledi.

Yılmaz da o paylaşımı "Çok iyi" notuyla kendi hesabına taşıdı. 

Sarı saçı, sarı bıyığı, gözlüğü ve kemeriyle Yılmaz'ın tiplemesine çok benzeyen kişinin fotoğrafının altına birçok beğeni ve yorum geldi.

Yorumculardan biri karedeki kişiyi Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz'a benzeterek "Erşan rolune talip Can Yılmaz gibi geldi bana" dedi.

İlk kez sinema seyircisinin karşısına 2004 yılında GORA filminde çıkan, 2018'de Arif V 216 filminde de boy gösteren Erşan Kuneri karakterinin maceraları dizi formatıyla dijital platformda yayınlanmıştı. Dizinin 2. yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

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