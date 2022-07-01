Ariana Grande'nin başı tacizci ile dertte

ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin geçtiğimiz yıl evine bir bıçakla giren ve ölüm tehditleri savuran tacizci Aharon Brown, beş yıllık uzaklaştırma kararına rağmen yeniden eve girdi.

Ariana Grande'nin başı tacizci ile dertte

Haberler 01.07.2022 - 08:50

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ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin (29) başı yine evine dadanan tacizci ile dertte.

Gecen yıl evine bir bıçakla giren ve ölüm tehditleri savuran tacizci Aharon Brown, beş yıllık uzaklaştırma kararına rağmen yeniden eve girdi. Tacizci ihbar üzerine tutuklandı. Olay sırasında evde olmayan Grande geçtiğimiz yıllarda ise sahnede taciz uğramıştı.

Efsane sanatçı Aretha Franklin'in vefatı üzerine düzenlenen törende Rahip Charles H. Ellis sahneye çıkan Ariana Grande'yi taciz etmişti.

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