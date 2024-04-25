Faik Öztürk'ün beynine pıhtı attığı ortaya çıktı: İşte son durumu

Şarkıcı Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, sevenlerini korkuttu. 20 gün önce Bodrum'da beyin kanaması geçirdiğini açıklayan Öztürk, son durumu hakkında bilgi verdi.

Faik Öztürk'ün beynine pıhtı attığı ortaya çıktı: İşte son durumu

1999 yılından bu yana birlikte olan ve eğlenceli halleri, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Safiye Soyman ile Faik Öztürk'ten endileşenlendiren bir açıklama geldi.

SOL TARAFINDA FELÇ MEYDANA GELDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir markanın davetine katılan ünlü çiftten Faik Öztürk, 20 gün önce Bodrum'a beyin kanaması geçirdiğini ve bu nedenle de vücudunun sol tarafında felç meydana geldiğini anlattı.

Ünlü isim, Ankara’da fizik tedavi gören ve artık eski sağlığına kavuşmaya başladığını ifade etti.

Faik Öztürk'ün beynine pıhtı attığı ortaya çıktı: İşte son durumu - 1

Öte yandan 62 yaşındaki Faik Öztürk, 2018 yılında da kalp krizi geçirmiş ve tıkanan beş damarına operasyon yapılmıştı.

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